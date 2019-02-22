Секретная вечеринка Ballantine's Boiler Room пройдет в Москве

Buttechno © Ballantine's True Music

Boiler Room и Ballantine's True Music объявили новый тур на 2019 год «Taking A Stand For True Music». Первая вечеринка тура, посвященная электронной музыке, состоится в Москве 28 февраля. Место ее проведения засекречено и станет известно только за несколько часов до начала.

Количество гостей ограничено, оставить заявку можно здесь.

Участники:

● Karenn — один из самых заметных дуэтов современного техно,созданный основоположником современной версии британского техно-звука Blawan и лондонцем Pariah;

● парижская восходящая звезда Bambounou, создающая нетривиальный и фактурный хаус;

● Abelle — основательница культовой московской промоутерской группы Arma17;

● Buttechno — основатель московского звукозаписывающего лейбла John's Kingdom;

● Shadowax — проект Мирабеллы Карьяновой, одной из самых самобытных фигур российской электронной сцены.

В течение 2019 года проект Ballantine's True Music и Boiler Room «Taking A Stand For True Music» посетит четыре крупных города в России, Польше, Испании и Южной Африке.

«Авторы проекта встретятся с локальными лидерами музыкальной индустрии, которые поделилятся своим мнением относительно ключевых проблем, возникших перед местным сообществом, — сообщают организаторы. — Результатом этой дискуссии станут варианты решений, направленных на сохранение и продвижение True Music в каждой стране. Проект задействует разных участников, преданных электронному андеграунду: от музыкантов и промоутеров до владельцев площадок и тех, кто не пропускает ни одной рейв-вечеринки и станет гостем Ballantine's True Music и Boiler Room в этом году».

«Первой страной, которую посетил "Taking A Stand For True Music", стала Россия. В роли экспертов здесь выступили Наташа Абель, основательница Arma 17, Сергей Голиков, основатель Rabitza, продюсер A-Fruit, продюсер Buttechno и другие. Вместе они стали героями первого документального фильма проекта. В центре внимания — проблемы, с которыми столкнулся московский андеграунд».





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