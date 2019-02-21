Умер Евгений Степанов© Гумилевское общество
19 февраля в Москве умер писатель, гумилевовед Евгений Степанов.
Об этом сообщает Гумилевское общество.
Евгений Евгеньевич Степанов родился в 1945 году, окончил Московский инженерно-физический институт, на протяжении многих лет занимался изучением жизни и творчества представителей русской культуры, связанных с Серебряным веком. Участвовал в восстановлении Слепнево, где находилась родовая усадьба Гумилевых, стоял у истоков создания Гумилевского общества.
Участвовал в подготовке и комментировании первого отечественного трехтомника Николая Гумилева (1991), первого Полного собрания сочинений Николая Гумилева (1998–2007), публиковался в журналах «Наше наследие», «Литературное обозрение», «Литературная учеба», Toronto Slavic Quarterly, Stanford Slavic Studies и других периодических изданиях.
Автор монографии «Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914–1918» (Литературная премия имени Александра Блока журнала «Наше наследие»), в печати находятся книги «Летопись жизни Николая Гумилева на фоне его полного эпистолярного наследия» (в трех томах) и «Документальная проза Николая Гумилева».
Прощание с Евгением Степановым состоится 22 февраля в 14:00 в Николо-Архангельском крематории (Балашиха, Московская область).
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