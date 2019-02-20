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Новый курс Андрея Бабицкого откроется в InLiberty

News_detailed_picture© InLiberty

28 марта в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве начнется новый курс «Право / Лево» журналиста, главного редактора проекта «ПостНаука» Андрея Бабицкого.

«Как возникают связи между, казалось бы, разрозненными представлениями? Как устроены два самых распространенных видения мира — "правое" и "левое"? Насколько они реальны, что их различает и достаточно ли их для того, чтобы ориентироваться в современном мире? Этот курс поможет вам разобраться в том, как устроены основные разногласия во взглядах на общество, и выработать собственную позицию», — говорится в описании курса на сайте образовательного проекта InLiberty.

Андрей Бабицкий: «Мы так много спорим о политике, обществе и жизни, что пора уже получать от этого удовольствие. Если научиться видеть, почему мы думаем то, что думаем, и почему наши оппоненты с нами не согласны, наш мир станет куда более сложным, но, как ни странно, и куда более понятным».

Курс Андрея Бабицкого «Право / Лево» продлится до 25 апреля.

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