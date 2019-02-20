Новый курс Андрея Бабицкого откроется в InLiberty© InLiberty
28 марта в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве начнется новый курс «Право / Лево» журналиста, главного редактора проекта «ПостНаука» Андрея Бабицкого.
«Как возникают связи между, казалось бы, разрозненными представлениями? Как устроены два самых распространенных видения мира — "правое" и "левое"? Насколько они реальны, что их различает и достаточно ли их для того, чтобы ориентироваться в современном мире? Этот курс поможет вам разобраться в том, как устроены основные разногласия во взглядах на общество, и выработать собственную позицию», — говорится в описании курса на сайте образовательного проекта InLiberty.
Андрей Бабицкий: «Мы так много спорим о политике, обществе и жизни, что пора уже получать от этого удовольствие. Если научиться видеть, почему мы думаем то, что думаем, и почему наши оппоненты с нами не согласны, наш мир станет куда более сложным, но, как ни странно, и куда более понятным».
Курс Андрея Бабицкого «Право / Лево» продлится до 25 апреля.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
17:35Новый курс Андрея Бабицкого откроется в InLiberty
15:45Гослитмузей представит выставку к столетию Николая Глазкова
13:34Foals едут в Россию
12:42Госфильмофонд оцифрует тысячи киноплакатов
9:48В «Октябре» покажут отреставрированную «Навсикаю» Миядзаки
Вчера
16:29Sister Bliss представит ночное шоу на «Дикой мяте»
14:36Линор Горалик расскажет в «Пионере» о своей новой книге
14:02The Black Eyed Peas выступят на фестивале «Усадьба Jazz»
13:08В Лейдене найдены неизвестные письма Эйнштейна русской женщине-ученомуВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить