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Гослитмузей представит выставку к столетию Николая Глазкова

News_detailed_pictureНиколай Глазков. 1960-е годы© Фотография М.Н. Пазия / Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

22 февраля в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля «Дом И.С. Остроухова в Трубниках» откроется выставка «Крестный отец самиздата», приуроченная к столетию поэта Николая Глазкова (1919-1979).

«Задача выставки — раскрыть образ поэта, ставшего легендой при жизни и обогатившего русскую поэзию афоризмами. Глазкова называли "крестный отец самиздата", "всего лишь гений", "поэт изустной славы", "поэт и богатырь", "русский Омар Хайям"», — сообщает сайт Гослитмузея.

На выставке (куратор — Лидия Богданова, художник — Анна Колейчук) будут представлены материалы, хранящиеся в фондах Гослитмузея: рукописи, письма, автографы, фотографии поэта, прижизненные сборники, выходившие с 1957 года в официальных государственных издательствах.

Также на выставке будет демонстрироваться документальный фильм режиссера Алексея Бурыкина и оператора Олега Кочубея «Я гений Николай Глазков...» (2008) — рассказ сына поэта Николая Глазкова и поэта Евгения Евтушенко.

Посетители выставки, кроме того, смогут посмотреть эпизоды из художественных фильмов с участием Николая Глазкова:

  • «Андрей Рублев» Андрея Тарковского (1966), роль Ефима, летающего мужика;
  • «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского (1974), роль старика-матрасника.

Выставка «Крестный отец самиздата» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 17 марта.

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