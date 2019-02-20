Гослитмузей представит выставку к столетию Николая Глазкова

Гослитмузей представит выставку к столетию Николая ГлазковаНиколай Глазков. 1960-е годы© Фотография М.Н. Пазия / Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля
22 февраля в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля «Дом И.С. Остроухова в Трубниках» откроется выставка «Крестный отец самиздата», приуроченная к столетию поэта Николая Глазкова (1919-1979).
«Задача выставки — раскрыть образ поэта, ставшего легендой при жизни и обогатившего русскую поэзию афоризмами. Глазкова называли "крестный отец самиздата", "всего лишь гений", "поэт изустной славы", "поэт и богатырь", "русский Омар Хайям"», — сообщает сайт Гослитмузея.
На выставке (куратор — Лидия Богданова, художник — Анна Колейчук) будут представлены материалы, хранящиеся в фондах Гослитмузея: рукописи, письма, автографы, фотографии поэта, прижизненные сборники, выходившие с 1957 года в официальных государственных издательствах.
Также на выставке будет демонстрироваться документальный фильм режиссера Алексея Бурыкина и оператора Олега Кочубея «Я гений Николай Глазков...» (2008) — рассказ сына поэта Николая Глазкова и поэта Евгения Евтушенко.
Посетители выставки, кроме того, смогут посмотреть эпизоды из художественных фильмов с участием Николая Глазкова:
- «Андрей Рублев» Андрея Тарковского (1966), роль Ефима, летающего мужика;
- «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского (1974), роль старика-матрасника.
Выставка «Крестный отец самиздата» в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 17 марта.
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