Госфильмофонд оцифрует тысячи киноплакатов

Госфильмофонд оцифрует тысячи киноплакатовПлакат к фильму Владимира Ромашкова «Стенька Разин» (1908)© Госфильмофонд России
Более 30 тысяч плакатов к дореволюционным и советским фильмам войдут в электронный каталог, который планирует создать Госфильмофонд России в рамках национального проекта «Культура».
Как сообщает Министерство культуры РФ, на официальном сайте Госфильмофонда будет доступен перечень всех фильмов, бумажные материалы к которым хранятся в архиве. Все эти материалы будут защищены водяным знаком, в каталоге будет реализован поиск по названию фильма, художнику и году.
«На сегодняшний день большинство плакатов не оцифрованы и представлены лишь в бумажном варианте», — отмечается в сообщении Минкульта.
В дальнейшем Госфильмофонду также предстоит оцифровать и другие разделы своей коллекции: более 75 тысяч фтильмов и около 450 тысяч фотографий, монтажных листов, сценариев и других материалов, имеющих отношение к киноискусству.
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