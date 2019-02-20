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Госфильмофонд оцифрует тысячи киноплакатов

News_detailed_pictureПлакат к фильму Владимира Ромашкова «Стенька Разин» (1908)© Госфильмофонд России

Более 30 тысяч плакатов к дореволюционным и советским фильмам войдут в электронный каталог, который планирует создать Госфильмофонд России в рамках национального проекта «Культура».

Как сообщает Министерство культуры РФ, на официальном сайте Госфильмофонда будет доступен перечень всех фильмов, бумажные материалы к которым хранятся в архиве. Все эти материалы будут защищены водяным знаком, в каталоге будет реализован поиск по названию фильма, художнику и году.

«На сегодняшний день большинство плакатов не оцифрованы и представлены лишь в бумажном варианте», — отмечается в сообщении Минкульта.

В дальнейшем Госфильмофонду также предстоит оцифровать и другие разделы своей коллекции: более 75 тысяч фтильмов и около 450 тысяч фотографий, монтажных листов, сценариев и других материалов, имеющих отношение к киноискусству.

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