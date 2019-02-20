В «Октябре» покажут отреставрированную «Навсикаю» Миядзаки

© «Пионер»

27 февраля в киноцентре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоится премьера отреставрированной версии мультфильма Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров», с которого в середине 1980-х начиналась история знаменитой анимационной студии Ghibli.

Фильм будет представлен на японском языке с русскими субтитрами. После показа состоится обсуждение с кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.

«Студия Ghibli в России — это предмет поклонения, и это не случайно, ведь для соучредителей этой культовой японской студии ИсаоТакахаты и Хаяо Миядзаки российская анимация, российское кино тоже невероятно важны, говорит Антон Долин. — Миядзаки когда-то решил заниматься анимацией, после того как посмотрел "Снежную королеву" Льва Атаманова. Поэтому логично, что Россия вслед за европейскими странами, — а в начале 2000-х годов через это прошли Франция, Англия и Германия, — перевыпускает культовые мультфильмы 1980-х — 1990-х годов, сделанные Такахатой, Миядзаки и их учениками. Конечно, красоту, глубину, необычность этих мультфильмов лучше всего оценивать именно на большом экране, чтобы увидеть эти краски, чтобы услышать эту музыку и чтобы сопереживать этим персонажам, многих из которых российские зрители знают как родных, но при этом никогда не видели в кинотеатре».

«Навсикая из Долины ветров» (Япония-США, 1984)

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Авторы сценария: Хаяо Миядзаки, Кадзунори Ито, Синди Дэвис Хьюит, Дональд Х. Хьюит Дональд Х. Хьюит

Художник-постановщик: Мицуки Накамура

Композитор: Дзё Хисаиси

В российский прокат фильм выйдет 28 февраля в двух версиях — в дубляже и на японском языке с русскими субтитрами. «Навсикая из Долины ветров» станет станет вторым фильмом из 17 отреставрированных работ студии Ghibli, которые кинокомпания «Пионер» выпускает в кинотеатральный прокат в России (первой на российские экраны вышла картина «Унесенные призраками»).

Каждый из этих 17 фильмов был отреставрирован под руководством Хаяо Миядзаки. Режиссером девяти из них был сам Хаяо Миядзаки, четырех — Исао Такахата, еще столько же созданы их учениками и коллегами — Горо Миядзаки, Хиромасой Енэбаяси, Есифуми Кондо, Хироюки Моритой.





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