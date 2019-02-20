В «Октябре» покажут отреставрированную «Навсикаю» Миядзаки© «Пионер»
27 февраля в киноцентре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоится премьера отреставрированной версии мультфильма Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров», с которого в середине 1980-х начиналась история знаменитой анимационной студии Ghibli.
Фильм будет представлен на японском языке с русскими субтитрами. После показа состоится обсуждение с кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.
«Студия Ghibli в России — это предмет поклонения, и это не случайно, ведь для соучредителей этой культовой японской студии ИсаоТакахаты и Хаяо Миядзаки российская анимация, российское кино тоже невероятно важны, говорит Антон Долин. — Миядзаки когда-то решил заниматься анимацией, после того как посмотрел "Снежную королеву" Льва Атаманова. Поэтому логично, что Россия вслед за европейскими странами, — а в начале 2000-х годов через это прошли Франция, Англия и Германия, — перевыпускает культовые мультфильмы 1980-х — 1990-х годов, сделанные Такахатой, Миядзаки и их учениками. Конечно, красоту, глубину, необычность этих мультфильмов лучше всего оценивать именно на большом экране, чтобы увидеть эти краски, чтобы услышать эту музыку и чтобы сопереживать этим персонажам, многих из которых российские зрители знают как родных, но при этом никогда не видели в кинотеатре».
- «Навсикая из Долины ветров» (Япония-США, 1984)
Режиссер: Хаяо Миядзаки
Авторы сценария: Хаяо Миядзаки, Кадзунори Ито, Синди Дэвис Хьюит, Дональд Х. Хьюит Дональд Х. Хьюит
Художник-постановщик: Мицуки Накамура
Композитор: Дзё Хисаиси
В российский прокат фильм выйдет 28 февраля в двух версиях — в дубляже и на японском языке с русскими субтитрами. «Навсикая из Долины ветров» станет станет вторым фильмом из 17 отреставрированных работ студии Ghibli, которые кинокомпания «Пионер» выпускает в кинотеатральный прокат в России (первой на российские экраны вышла картина «Унесенные призраками»).
Каждый из этих 17 фильмов был отреставрирован под руководством Хаяо Миядзаки. Режиссером девяти из них был сам Хаяо Миядзаки, четырех — Исао Такахата, еще столько же созданы их учениками и коллегами — Горо Миядзаки, Хиромасой Енэбаяси, Есифуми Кондо, Хироюки Моритой.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:35Новый курс Андрея Бабицкого откроется в InLiberty
15:45Гослитмузей представит выставку к столетию Николая Глазкова
13:34Foals едут в Россию
12:42Госфильмофонд оцифрует тысячи киноплакатов
9:48В «Октябре» покажут отреставрированную «Навсикаю» Миядзаки
Вчера
16:29Sister Bliss представит ночное шоу на «Дикой мяте»
14:36Линор Горалик расскажет в «Пионере» о своей новой книге
14:02The Black Eyed Peas выступят на фестивале «Усадьба Jazz»
13:08В Лейдене найдены неизвестные письма Эйнштейна русской женщине-ученомуВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить