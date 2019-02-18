Son Lux и Монеточка приедут в Петербург на Stereoleto

Son Lux и Монеточка приедут в Петербург на StereoletoSon Lux© Tinkoff Stereoleto
Объявлены новые участники музыкального фестиваля Tinkoff Stereoleto, который пройдет в Петербурге 6 и 7 июля. Среди них американские авангардные электронщики Son Lux и российская певица Монеточка.
Площадкой Stereoleto 2019 станет «Севкабель Порт».
Как соообщает пресс-служба фестиваля, в нем также примут участие петербуржцы Little Big, Shortparis, «Аффинаж» и Тося Чайкина, а также «АИГЕЛ» (Набережные Челны — Петербург), «Лауд» (Уфа) и группа из Румынии Karpov not Kasparov.
Всего на фестивале выступят более 50 артистов со всего мира. Первых участников фестиваля объявили в декабре, это группы «Мумий Тролль» (Россия), IС3PEAK (Россия) и Algiers (США), соул-исполнитель Rag'n'Bone Man (Великобритания) и певица Aurora (Норвегия).
Организаторы готовят пять разных сцен, крытые и открытые лаунж-зоны, арт-объекты, созданные молодыми петербургскими дизайнерами, традиционные stereofood, stereomarket, stereofun и многое другое, что они пока держат в секрете.
P.S. 9 июля группа Son Lux выступит в московском клубе Red. Об этом сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.
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