Son Lux и Монеточка приедут в Петербург на Stereoleto

Son Lux © Tinkoff Stereoleto

Объявлены новые участники музыкального фестиваля Tinkoff Stereoleto, который пройдет в Петербурге 6 и 7 июля. Среди них американские авангардные электронщики Son Lux и российская певица Монеточка.

Площадкой Stereoleto 2019 станет «Севкабель Порт».

Как соообщает пресс-служба фестиваля, в нем также примут участие петербуржцы Little Big, Shortparis, «Аффинаж» и Тося Чайкина, а также «АИГЕЛ» (Набережные Челны — Петербург), «Лауд» (Уфа) и группа из Румынии Karpov not Kasparov.

Всего на фестивале выступят более 50 артистов со всего мира. Первых участников фестиваля объявили в декабре, это группы «Мумий Тролль» (Россия), IС3PEAK (Россия) и Algiers (США), соул-исполнитель Rag'n'Bone Man (Великобритания) и певица Aurora (Норвегия).

Организаторы готовят пять разных сцен, крытые и открытые лаунж-зоны, арт-объекты, созданные молодыми петербургскими дизайнерами, традиционные stereofood, stereomarket, stereofun и многое другое, что они пока держат в секрете.

P.S. 9 июля группа Son Lux выступит в московском клубе Red. Об этом сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.





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