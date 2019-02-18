Сьюзан Чани выступит в Москве с электронным квадрофоническим лайвом© 2016, Maria Jose Govea
8 марта в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) в Москве с электронным квадрофоническим лайвом на модульном синтезаторе Buchla выступит звуковой дизайнер Сьюзан Чани (США).
Автор 15 сольных альбомов, музыки для компьютерных игр и рекламы, пятикратная номинантка на премию «Грэмми», Сьюзан Чани записала звуковые эффекты к танцевальной версии саундтрека «Звездных войн» («Star Wars and Other Galactic Funk», 1977) и стала первой женщиной, создавшей саундтрек к голливудскому фильму («Невероятно уменьшившаяся женщина» Джоэла Шумахера, 1981).
«На восьмом десятке неугомонная Чани будто бы изобретает себя заново, — отмечают организаторы концерта в ЦДП, промо-группа AND Concerts. — Она возвращается к экспериментальной музыке и становится едва ли не главным лицом "модульного ренессанса" — охватившего мир нового увлечения модульными синтезаторами. Неслучайно именно Сьюзан стала первой обладательницей премии имени Роберта Муга. Сегодня в свои 72 она выступает с лекциями в Red Bull Music Academy, сотрудничает с молодыми композиторами, дает импровизационные концерты и собирает аншлаги на фестивалях масштаба Sonar и Primavera Sound, выступая перед аудиторией, годящейся ей во внуки».
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