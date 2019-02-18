Выставка «Граждане Тимирязевцы. Поэтическая сессия» проходит в Москве

© Дмитрий Островский / Facebook

До 3 марта в Государственном выставочныом зале «Ковчег» в Тимирязевском районе Москвы работает выставка «Граждане Тимирязевцы. Поэтическая сессия».

На выставке представлен литературный пласт местности — образ Тимирязевского района, связанный с именами русских поэтов и писателей: так, Константин Паустовский работал кондуктором по маршруту первого исторического трамвая Москвы (сегодня это трамвай №27). Федор Достоевский описал в своем романе «Бесы» события, произошедшие на территории усадьбы Петровско-Разумовское, Владимир Маяковским с сестрами и матерью снимал дачу в Петровских Выселках, а Осип Мандельштам гостил у своих друзей — Лилии Поповой и Владимира Яхонтова по адресу Новое шоссе, дом 1 (сегодня это Тимирязевская улица).

«Экспозиция строится на разнообразии "поэтической географии" Тимирязевского района и создает уникальный взгляд современника на эпоху того времени. Участники проекта — исключительно жители Тимирязевского района — создают короткометражные фильмы, где соединяются два феномена — локальное жизненное пространство, как крупный план происходящего действия в пространстве района, и игровое переодевание, принятие на себя роли временных или постоянных "граждан" этого пространства», — сообщают организаторы выставки.

«Такая драматургия экспозиции, — пишут они, — разрушает однозначный взгляд и оценку пространства, в котором мы живем, вскрывая его живую ткань в остроте настоящего. Литературные кабинеты и короткометражные фильмы, представленные в экспозиции, их оптика обнаруживают "пропущенные" события, балансирующие на грани реальности и легенд, отображающие время драматической, порой трагической и в то же время счастливой эпохи».

Кураторы проекта — Никита Спиридонов, Евдокия Галямина, Анастасия Козаченко-Стравинская, со-куратор — Юлия Галямина.

В рамках параллельной программы выставки уже прошли три встречи «Поэтических сессий», последней из них стала 17 февраля встреча с поэтом, филологом и этнографом, лауреатом премии Андрея Белого, жителем Тимирязевского района Ольгой Седаковой. Также в параллельной программе запланированы встречи с государственным экспертом в области охраны культурного наследия Татьяной Кудрявцевой и поэтический слэм.





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