Объявлена программа первого фестиваля «Эволюции» в Москве© Фонд «Эволюция»
Сегодня, 15 февраля, стала известна лекционная программа Фестиваля научного поиска Et cetera – первого фестиваля просветительского фонда «Эволюция», который пройдет 3 марта в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Фестиваль Et cetera посвящен ошибкам и прорывам в современной науке. Как сообщают организаторы, он проводится с целью продемонстрировать, что наука — не свод догм и не застывшая истина, а сложный процесс с не всегда прогнозируемыми результатами.
Основой фестиваля станет лекционная программа. В трех тематических блоках, посвященных биологии, физике и нейрофизиологии, с 20-минутными лекциями выступят девять специалистов, в том числе доктор биологических наук Михаил Гельфанд, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов и кандидат психологических наук Игорь Уточкин.
Также на сцену Большого зала Культурного центра ЗИЛ выйдут шесть выпускников Школы лекторов, в которой фонд «Эволюция» бесплатно учит будущих просветителей навыкам построения презентации и публичного выступления.
Вход на фестиваль бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Фонд «Эволюция» с 2015 года занимается развитием некоммерческих просветительских проектов в России. В совет фонда входят биоинформатик Михаил Гельфанд, лауреат премии «Просветитель», биолог Александр Марков, академики РАН Виктор Васильев и Валерий Рубаков, научный журналист Ася Казанцева и другие.
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