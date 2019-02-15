Петербургский Дом кино покажет все фильмы Алексея Германа

Петербургский Дом кино покажет все фильмы Алексея ГерманаКадр из фильма «Проверка на дорогах»© «Ленфильм»
С 22 по 27 февраля в Большом зале Дома кино – киноцентра Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России – пройдет ретроспектива Алексея Германа (1938-2013), на которой будут представлены все игровые фильмы режиссера.
В расписании ретроспективы шесть показов:
- 22 февраля в 19:45 — «Трудно быть Богом» (2013)
- 23 февраля в 17:00 — «Мой друг Иван Лапшин» (1984)
- 24 февраля в 16:00 — «Хрусталев, машину!» (1998)
- 25 февраля в 19:30 — «Седьмой спутник» (1967)
- 26 февраля в 19:30 — «Проверка на дорогах» (1971)
- 27 февраля в 19:30 — «20 дней без войны» (1976)
Все фильмы будут демонстрироваться с кинопленки, их представят киноведы и члены съемочной группы.
21 февраля, в день шестилетия со дня смерти Алексея Германа в Большом зале Дома кино состоистся вечер памяти режиссера. Об Алексее Германе будут вспоминать его близкие, коллеги и друзья. Среди гостей вечера Леонид Ярмольник, Юрий Клименко, Юрий Кузнецов, Рушан Насибулин, Виктор Извеков. Ведущий — киновед Михаил Трофименков. На вечере будет показан документальный фильм Елены Санаевой «Трудно быть Германом» (2005).
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