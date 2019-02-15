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Петербургский Дом кино покажет все фильмы Алексея Германа

News_detailed_pictureКадр из фильма «Проверка на дорогах»© «Ленфильм»

С 22 по 27 февраля в Большом зале Дома кино – киноцентра Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России – пройдет ретроспектива Алексея Германа (1938-2013), на которой будут представлены все игровые фильмы режиссера.

В расписании ретроспективы шесть показов:

Все фильмы будут демонстрироваться с кинопленки, их представят киноведы и члены съемочной группы.

21 февраля, в день шестилетия со дня смерти Алексея Германа в Большом зале Дома кино состоистся вечер памяти режиссера. Об Алексее Германе будут вспоминать его близкие, коллеги и друзья. Среди гостей вечера Леонид Ярмольник, Юрий Клименко, Юрий Кузнецов, Рушан Насибулин, Виктор Извеков. Ведущий — киновед Михаил Трофименков. На вечере будет показан документальный фильм Елены Санаевой «Трудно быть Германом» (2005).

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