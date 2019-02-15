Музыкальный колледж выселяют из Новгородского Кремля© «ВНовгороде.ру»
Областное правительство Новгородской области выселяет музыкальное отделение Новгородского областного колледжа искусств имени С.В. Рахманинова из трехэтажного здания в Кремле, в котором учреждение работает с 1959 года.
Областной министр культуры Владимир Вербило объявил коллективу колледжа о выселении в устной форме. Учебному заведению предложено разместиться на четвертом этаже бывшего общежития коридорного типа на площади, вдвое меньше нынешней. Чтобы перевезти 28 роялей, строителям придется разбить часть стены здания.
На помещения колледжа в Кремле претендует областной музей-заповедник, планирующий расширять свои экспозиционные площади. Также сообщалось, что в здании может быть заинтересована РПЦ — до революции оно принадлежало духовной семинарии.
В колледже функционирует музей Рахманинова, Аренского и Лядова, располагающий подлинными нотными рукописями, письмами и документами. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Коллектив колледжа, сопротивляющийся выселению, обратился в прокуратуру и запустил сбор подписей под петицией на Change.org.
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