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Конференция к столетию «Обезьяны» Ходасевича пройдет в Петербурге

News_detailed_picture© «Новое издательство»

21 февраля в Павильоне Новой Голландии в Петербурге «Новое издательство» организует конференцию, приуроченную к столетию стихотворения Владислава Ходасевича «Обезьяна» и выходу книги Всеволода Зельченко об этом стихотворении.

Как сообщает сайт Новой Голландии, конференция «Старший брат: очерки культурной приматологии» посвящена существованию обезьяны в культурном ареале — на территории кино, музыки, литературы, живописи и гуманитарных наук: лингвистики и антропологии.

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Программа:

  • Эпиграф. «Обезьяна»: статья из словаря Даля. Читает Александр Савчук, постановка Елены Вензель

  • Илья Утехин, Европейский университет в Санкт-Петербурге
    «Мечта о разговоре с обезьяной: история и предыстория»

  • Наталья Слюсарь, Высшая школа экономики
    «Поговори с ней: можно ли научить обезьян человеческому языку?»

  • Василий Степанов, журнал «Сеанс»
    «В костюме гориллы: обезьяньи проделки на большом экране»

  • Ольга Манулкина, Санкт-Петербургский университет
    «Крик обезьяны: деградация видов по Малеру и Шостаковичу»

  • Кира Долинина, Европейский университет в Санкт-Петербурге
    «"Самка гориллы, сделанная из каучука": "Олимпия" Мане и женский вопрос»

  • Станислав Савицкий, Высшая школа экономики
    «Художник Моника: еще раз к вопросу об абстракционистской живописи орангутангов»

  • Всеволод Зельченко, Санкт-Петербургский университет
    «Мартышка и поэт: встреча с обезьяной в русской словесности»

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