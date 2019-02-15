Конференция к столетию «Обезьяны» Ходасевича пройдет в Петербурге© «Новое издательство»
21 февраля в Павильоне Новой Голландии в Петербурге «Новое издательство» организует конференцию, приуроченную к столетию стихотворения Владислава Ходасевича «Обезьяна» и выходу книги Всеволода Зельченко об этом стихотворении.
Как сообщает сайт Новой Голландии, конференция «Старший брат: очерки культурной приматологии» посвящена существованию обезьяны в культурном ареале — на территории кино, музыки, литературы, живописи и гуманитарных наук: лингвистики и антропологии.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Программа:
Эпиграф. «Обезьяна»: статья из словаря Даля. Читает Александр Савчук, постановка Елены Вензель
Илья Утехин, Европейский университет в Санкт-Петербурге
«Мечта о разговоре с обезьяной: история и предыстория»
Наталья Слюсарь, Высшая школа экономики
«Поговори с ней: можно ли научить обезьян человеческому языку?»
Василий Степанов, журнал «Сеанс»
«В костюме гориллы: обезьяньи проделки на большом экране»
Ольга Манулкина, Санкт-Петербургский университет
«Крик обезьяны: деградация видов по Малеру и Шостаковичу»
Кира Долинина, Европейский университет в Санкт-Петербурге
«"Самка гориллы, сделанная из каучука": "Олимпия" Мане и женский вопрос»
Станислав Савицкий, Высшая школа экономики
«Художник Моника: еще раз к вопросу об абстракционистской живописи орангутангов»
Всеволод Зельченко, Санкт-Петербургский университет
«Мартышка и поэт: встреча с обезьяной в русской словесности»
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