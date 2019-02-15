Конференция к столетию «Обезьяны» Ходасевича пройдет в Петербурге

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21 февраля в Павильоне Новой Голландии в Петербурге «Новое издательство» организует конференцию, приуроченную к столетию стихотворения Владислава Ходасевича «Обезьяна» и выходу книги Всеволода Зельченко об этом стихотворении.

Как сообщает сайт Новой Голландии, конференция «Старший брат: очерки культурной приматологии» посвящена существованию обезьяны в культурном ареале — на территории кино, музыки, литературы, живописи и гуманитарных наук: лингвистики и антропологии.

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Программа:

Эпиграф. «Обезьяна»: статья из словаря Даля. Читает Александр Савчук , постановка Елены Вензель

Илья Утехин , Европейский университет в Санкт-Петербурге

«Мечта о разговоре с обезьяной: история и предыстория»

Наталья Слюсарь , Высшая школа экономики

«Поговори с ней: можно ли научить обезьян человеческому языку?»

Василий Степанов , журнал «Сеанс»

«В костюме гориллы: обезьяньи проделки на большом экране»

Ольга Манулкина , Санкт-Петербургский университет

«Крик обезьяны: деградация видов по Малеру и Шостаковичу»

Кира Долинина , Европейский университет в Санкт-Петербурге

«"Самка гориллы, сделанная из каучука": "Олимпия" Мане и женский вопрос»

Станислав Савицкий , Высшая школа экономики

«Художник Моника: еще раз к вопросу об абстракционистской живописи орангутангов»

Всеволод Зельченко, Санкт-Петербургский университет

«Мартышка и поэт: встреча с обезьяной в русской словесности»





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