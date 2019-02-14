Мединский: большинство музеев России оцифруют к 2024 году

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 14 февраля, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что коллекции большинства российских музеев будут оцифрованы до конца реализации национального проекта «Культура». Проект рассчинан на 2019-2024 годы.

Это заявление прозвучало на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает ТАСС.

«Думаю, что до конца срока действия нацпроекта максимум наших коллекций будет оцифровано и вовлечено в музейный фонд. Кстати, восемь лет назад цифровая коллекция составляла уровень статпогрешности, а сейчас это уже миллионы и миллионы предметов», — сказал министр.

На реализацию программ национального проекта «Культура», в состав которого входят федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», в 2019-2024 годах предполагается потратить 113,5 млрд рублей бюджетных средств. Наибольших вложений — 84 млрд рублей — потребует федеральный проект «Культурная среда».

Руководителем проекта «Культура» назначен Владимир Мединский, куратором — вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.





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