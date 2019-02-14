Идет набор в Лабораторию театральной критики

До 17 февраля принимаются заявки от молодых театральных критиков, блогеров, выпускников театроведческих и гуманитарных факультетов вузов на участие в ежегодной Лаборатории театральной критики и журналистики при Институте театра, образовательном проекте фестиваля «Золотая маска».

Обучение бесплатное, занятия будут проходить с 23 февраля по 28 апреля, сообщает сайт «Золотой маски». Заявки принимаются по адресу critica.it2019@gmail.com. Результаты отбора будут объявлены 19 февраля.

Лаборатория посвящена формам и жанрам профессиональной деятельности, связанным с критикой — аналитической, рецензионной, информационной, кураторской, экспертной, лекционной.

Куратор лаборатории — Юлия Бедерова, преподаватели — Татьяна Белова, Сергей Конаев, Татьяна Круковская, Ая Макарова, Ольга Манулкина, Кристина Матвиенко и Ярослав Тимофеев.

Лаборатория работает в формате лекционно-семинарских занятий. В рамках Лаборатории пройдет семинар-дискуссия о профессионализме в блогерской практике с участием профессиональных критиков и пишущих о театре блогеров.

Участники Лаборатории работают над критическими текстами, самостоятельно и совместно с преподавателями и куратором. Частью Лаборатории станут еженедельные аннотированные выпуски дайджестов совместных обсуждений и написанных участниками Лаборатории материалов, посвященных событиям фестиваля «Золотая маска» и связанным с ней темам и героям.





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