В Петербурге пройдет мировая премьера «Мессы поминовения» Родиона Щедрина© Мариинский театр
26 февраля в Концертном зале Мариинского театра состоится мировая премьера нового сочинения Родиона Щедрина «Месса поминовения».
Также в программе концерта «Поэтория» Родиона Щедрина на стихи Андрея Вознесенского и «Мученичество святого Себастьяна» Клода Дебюсси.
Вокальные партии исполнят Анастасия Калагина (сопрано), Ангелина Ахмедова (сопрано) и Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), в роли Чтеца в «Поэтории» выступит Евгений Миронов. Дирижировать Симфоническим оркестром Мариинского театра будет Валерий Гергиев.
Как сообщает сайт Мариинского театра, Родион Щедрин написал «Мессу поминовения» для хора a capella в 2018 году. В качестве текста композитор взял фразы, высеченные на надгробии Гоголя: «Горьким словом моим посмеюся», заимствованную из церковно-славянской Библии, из книги пророка Иеремии (глава 20, стих 8), и «Ей, гряди, Господи Иисусе!» из Откровения апостола Иоанна Богослова (глава 22, стих 20).
Оставляя слушателю возможность самостоятельно проникнуть в творческий замысел, Родион Щедрин приглашает каждого «прочесть сочинение на свой лад». Он отметил, что направить, «нацелить» воображение слушателя может название произведения – «Месса поминовения». Для Родиона Щедрина отправной точкой становится гипотеза, возводящая слово «месса» к латинскому missio – «послание». А слово «поминовение» он в первую очередь адресует супруге, великой балерине, памяти которой посвящена партитура: «Майе Плисецкой — Вечная память».
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