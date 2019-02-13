Сергей Дворцевой обсудит «Айку» со зрителями в Москве и Петербурге© КАРО
15 и 16 февраля в проекте «Каро.Арт» в кинотеатрах Москвы и Петербурга состоятся специальные показы и обсуждения фильма «Айка» Сергея Дворцевого.
Расписание:
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 15 февраля в 20:00 — Q&A c режиссером Сергеем Дворцевым и актрисой Самал Еслямовой, модератор — кинокритик, куратор проекта «Каро.Арт» Сергей Дешин;
Петербург, кинотеатр «Каро 9 Варшавский экспресс»
- 16 февраля в 19:00 — Q&A с режиссером Сергеем Дворцевым и кинокритиком Константином Шавловским.
«Айка» Сергея Дворцевого стала одним из главных событий Каннского фестиваля («Лучшая женская роль» Самал Еслямова) и всего европейского кинематографа — фильм был отобран в шорт-лист премии «Оскар-2019» в номинации «Лучший иностранный фильм года».
- «Айка» (Россия-Германия-Польша-Китай-Казахстан, 2018)
Режиссер: Сергей Дворцевой
Авторы сценария: Сергей Дворцевой, Геннадий Островский
Оператор: Иоланта Дылевска
В ролях: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная
Синопсис: Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой...
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