Сергей Дворцевой обсудит «Айку» со зрителями в Москве и Петербурге

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15 и 16 февраля в проекте «Каро.Арт» в кинотеатрах Москвы и Петербурга состоятся специальные показы и обсуждения фильма «Айка» Сергея Дворцевого.

Расписание:

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

15 февраля в 20:00 — Q&A c режиссером Сергеем Дворцевым и актрисой Самал Еслямовой, модератор — кинокритик, куратор проекта «Каро.Арт» Сергей Дешин;

Петербург, кинотеатр «Каро 9 Варшавский экспресс»

16 февраля в 19:00 — Q&A с режиссером Сергеем Дворцевым и кинокритиком Константином Шавловским.

«Айка» Сергея Дворцевого стала одним из главных событий Каннского фестиваля («Лучшая женская роль» Самал Еслямова) и всего европейского кинематографа — фильм был отобран в шорт-лист премии «Оскар-2019» в номинации «Лучший иностранный фильм года».

«Айка» (Россия-Германия-Польша-Китай-Казахстан, 2018)



Режиссер: Сергей Дворцевой

Авторы сценария: Сергей Дворцевой, Геннадий Островский

Оператор: Иоланта Дылевска



В ролях: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная



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