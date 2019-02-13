Открыт набор участников фестиваля медленного чтения «Подземный Иерусалим»

© «Эшколот»

До 1 марта принимаются заявки на участие в XVII Фестивале медленного чтения «Подземный Иерусалим», который культурно-образовательный проект «Эшколот» проведет в Иерусалиме с 17 по 20 июня.

Заявку может подать гражданин любой страны, человек любой национальности и вероисповедания. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету. Участие в фестивале подразумевает выезд в Иерусалим на четыре дня и посещение лекций, семинаров медленного чтения, тематических экскурсий и культурных событий.

«Противопоставление "небесного" и "земного" Иерусалима давно стало общим местом. Гораздо меньше внимания обращают на то, что земной Иерусалим на самом деле стоит над еще одним уровнем города — подземным. Бесчисленное количество пещер, подземных ходов, туннелей, цистерн, водоводов, бассейнов, подвалов, крипт и гробниц образуют невидимую матрицу городской жизни», — пишут организаторы фестиваля на сайте проекта «Эшколот».

«"Подземный Иерусалим", подобно "земному" и "небесному", не сводится только к физической реальности, важной для понимания истории и географии этого уникального места. С ним связано огромное количество мифов, символов и смыслов, дающих доступ к своего рода городскому "подсознательному". Сюда же относится деятельность разного рода "подпольных" общественных движений и художественного андеграунда».

Задача фестиваля — изучить «подземный Иерусалим» во всем его многообразии — от физической географии до современного искусства, от археологии до урбанистики — с традиционным акцентом на исторические и литературные источники.





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