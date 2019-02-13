Лаборатория для художников откроется в Образовательном центре ММОМА© ММОМА
До 15 февраля принимаются заявки от художников, работающих с искусственным интеллектом, новейшим технологиями и саунд-артом, на участие в лаборатории Hacklab, которая пройдет 23 и 24 февраля в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА).
Hacklab входит в программу заключительной выставки «Как нам всем оказаться в будущем?» совместного проекта ММОМА и Гёте-Института в Москве «Формы художественной жизни».
На практических занятих под руководством художников берлинского пространства Spektrum Berlin и их российских коллег участники лаборатории совместно разработают, представят и обсудят прототипы своих проектов.
Hacklab будет организован по трем направлениям, соответствующим основным темам выставки: «Звуковые вибрации», «Создавая эмпатию» и «Интеллект всего». По каждому направлению будут работать две команды по пять человек. Занятия будут проходить на английском языке.
Для участия в Hacklab необходимо заполнить краткую анкету, рассказав о своих навыках, причинах интереса к проекту и выбранном направлении.
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