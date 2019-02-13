Прелюдии Шостаковича в переложении для скрипки и фортепиано исполнят в Петербурге

Сегодня, 12 февраля, в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии пианист Евгений Синайский и скрипач Сергей Догадин представят российскую премьеру 24 прелюдий Шостаковича в переложении для скрипки и фортепиано.

«Для нас это не только огромная честь, но и большая ответственность — быть участниками своеобразного возвращения шедевра в город, где он был создан композитором», — цитирует Евгения Синайского ТАСС.

Цикл из 24 прелюдий для фортепиано Шостакович написал в конце 1932 — начале 1933 года. Переложение 19 из 24 прелюдий для скрипки и фортепиано вскоре было сделано другом композитора, скрипачом Дмитрием Цыгановым. «Я даже забыл, что они были написаны для фортепиано — так натурально они звучали», — сказал композитор, услышав свои прелюдии в аранжировке Цыганова.

В 2000 году аранжировку для скрипки и фортепиано оставшихся пяти частей цикла выполнила пианистка Лера Ауэрбах. В 2018 году на лейбле Naxos вышел компакт-диск с записью всех 24 прелюдий в исполнении Сергея Догадина и Николая Токарева. Сегодня это сочинение будет полностью исполнено в Петербурге.

Помимо прелюдий Шостаковича в программе концерта в Санкт-Петербургской филармонии произведения Прокофьева: Пять мелодий для скрипки и фортепиано и Соната №1 для скрипки и фортепиано.





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