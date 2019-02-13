Алан Парсонс представит новый альбом в Москве

10 июня в концертном зале Crocus City Hall в Москве состоится единственный российский концерт юбилейного тура британского музыканта Алана Парсонса, на котором он исполнит композиции со своего первого за 15 лет альбома «The Secret».

Билеты на концерт уже поступили в продажу, сообщает сайт Crocus City Hall.

«После 1990 года его группа официально перестала существовать, но 70-летний Алан Парсонс продолжает выпускать сольные альбомы. В августе 2018 года Парсонс объявил, что выпустит студийный альбом в 2019 году», — отмечают «Звуки.ру».

Предыдущий, четвертый сольный студийный альбом Алана Парсонса «A Valid Path» вышел в 2004 году. Релиз «The Secret» назначен на 26 апреля. По словам музыканта, на новом альбоме собраны композиции, которые «близки его сердцу, его собственным интересам и увлечениям».

Турне в поддержку альбома «The Secret» пройдет с 16 февраля по 24 июня. Помимо России Алан Парсонс выступит с концертами в США, Канаде, Италии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Германии.





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