Международный Мемориал проведет дискуссию «Что нам делать с Коммунаркой?»

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15 февраля в Московской архитектурной школе МАРШ на территории Центра дизайна Artplay состоится дикуссия «Что нам делать с Коммунаркой?», организованная Международным Мемориалом.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.

«Три месяца назад в социальных сетях и некоторых СМИ яростно спорили о расстрельном полигоне Коммунарка, — напоминают организаторы дискуссии. — На его территории, по данным Мемориала, в 1937–1941 годах было тайно захоронено не менее 6609 расстрелянных. Среди них были и исполнители массового террора предыдущих лет, включая Наркома внутренних дел Генриха Ягоду. С 1990-х годов на этой территории родственники расстрелянных начали устанавливать самодельные таблички с именами жертв. В октябре 2018 года в Коммунарке была открыта Стена памяти с перечнем всех выявленных имен захороненных здесь, что вызвало протест у многих: кому-то казалось, что имена Ягоды и других исполнителей террора необходимо перенести в другое место, кому-то — что их надо исключить вовсе, кто-то призывал устроить раскопки и отделить кости одних от других».

Возможен ли памятник в месте, где нет общественного согласия о способах осмысления и принятия истории этого места? Как пластические искусства могли бы передать весь комплекс исторических и этических противоречий?

Ответы на эти вопросы будут искать Евгений Асс, Вадим Басс, Нина Брагинская, Светлана Еремеева, Екатерина Мишина, Надежда Плунгян, Григорий Ревзин, Юрий Самодуров и другие участники дискуссии.

До 20 февраля в Центре дизайна Artplay открыта уличная фотовыставка «Это прямо здесь», которая рассказывает об исторических местах Москвы, связанных о советским террором.





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