Выставка Евгения Стрелкова откроется в Москве

Евгений Стрелков. Таблица Гмелина. 2015 © Выставочные залы Москвы

С 15 февраля по 14 апреля в галерее «На Шаболовке» Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Лоции» художника, дизайнера и поэта Евгения Стрелкова.

Как сообщает сайт галереи, художник «выступает в роли навигатора и натуралиста: метеоролога, энтомолога, систематика, генетика».

«Предмет его исследования часто необычен для естественных наук: фабричные дымы или портовые краны, рисунок фахверка или силуэты рыбаков. Или необычен метод,с которым художник обращается к классическим объектам науки — берегам рек или ядерным реакциям», — пишут организаторы выставки «Лоции».

На ней будут представлены документация ленд-арт-проектов художника, его попыток описать суть места через работу со снегом, деревом, тканью, мелом, угольной пылью и золой, авторские рукодельные и печатные малотиражные книги, связанные с местом и памятью, а также озвученные таблицы и карты, анимационные ролики, препарированная кино- и фотохроника.

Евгений Стрелков (р. 1963) — художник, дизайнер, режиссер анимации, музейный проектировщик, поэт. Выпускник радиофизического факультета, популяризатор науки, куратор выставок на темы истории медиа и волжского краеведения.





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