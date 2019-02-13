«Рома» Альфонсо Куарона выиграла главный приз BAFTA

Кадр из фильма «Рома» © Netflix

10 февраля на церемонии в лондонском Альберт-холле были награждены лауреаты 72-го сезона премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом признана черно-белая автобиографическая драма «Рома» (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Как сообщает BBC, фильм Куарона также победил в категориях «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший фильм на иностранном языке».

Историческая картина Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» (The Favourite) получила семь призов BAFTA — в категориях «Выдающийся британский фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая женская роль» (Оливия Колман), «Лучшая женская роль второго плана» (Рэйчел Вайс), «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший грим» и «Лучшая работа художника по костюмам».

Приз лучшему актеру вручен Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера, который был исключен из списка номинантов из-за обвинений в растлении несовершеннолетних. В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победил Махершала Али, сыгравший в фильме Питера Фаррелли «Зеленая книга» (Green Book).

Полный список победителей премии BAFTA 2019 опубликован на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.





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