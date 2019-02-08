Новую книгу Дениса Горелова обсудят в «Пионере»

© Издательский дом «Городец»

В книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой книги кинокритика Дениса Горелова «Игра в пустяки, или "Золото Маккены" и еще 97 советских фильмов иностранного проката».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«В первой книге Дениса Горелова "Родина слоников" об истории страны, народа и культуры рассказывалось через призму истории советского кино. Новая книга выбирает другую оптику — иностранные фильмы, на которые валил толпами, которые любил и знал наизусть, на которых в конечном счете вырос советский человек», — говорится в аннотации на сайте Издательского дома «Городец».

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин расспросят Дениса Горелова о его книге и обсудят, какие зарубежные фильмы смотрели и любили советские люди, что не пропускала киноцензура и какой мир за железным занавесом показывали жителям СССР на большом экране.

На встрече можно будет купить книги Дениса Горелова «Игра в пустяки, или "Золото Маккены" и еще 97 советских фильмов иностранного проката» и «Родина слоников» по специальной цене и подписать их у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.





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