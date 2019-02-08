Группы из Тамбова сыграют на шоукейсе в Москве© The Burners / «ВКонтакте»
16 февраля музыкальный портал Sadwave и пабликом «Панельки» проведут в Москве второй шоукейс регионального панка и DIY – в клубе «Успех» выступят музыканты из Тамбова.
Участниками шоукейса «Улыбнись, Дорогая, ты в Тамбове!» станут четыре группы:
«Нож ублюдка»
Стиль: хардкор-панк
Год основания: 2018
MOR
Стиль: южный рок
Год основания: 2013
Hierophobia
Стиль: дэт-метал
Год основания: 2017
The Burners
Стиль: сырой рок
Год основания: 2009
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