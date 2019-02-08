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Группы из Тамбова сыграют на шоукейсе в Москве

News_detailed_picture© The Burners / «ВКонтакте»

16 февраля музыкальный портал Sadwave и пабликом «Панельки» проведут в Москве второй шоукейс регионального панка и DIY – в клубе «Успех» выступят музыканты из Тамбова.

Участниками шоукейса «Улыбнись, Дорогая, ты в Тамбове!» станут четыре группы:

  • «Нож ублюдка»
    Стиль: хардкор-панк
    Год основания: 2018

  • MOR
    Стиль: южный рок
    Год основания: 2013

  • Hierophobia
    Стиль: дэт-метал
    Год основания: 2017

  • The Burners
    Стиль: сырой рок
    Год основания: 2009


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