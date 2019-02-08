Группы из Тамбова сыграют на шоукейсе в Москве

16 февраля музыкальный портал Sadwave и пабликом «Панельки» проведут в Москве второй шоукейс регионального панка и DIY – в клубе «Успех» выступят музыканты из Тамбова.

Участниками шоукейса «Улыбнись, Дорогая, ты в Тамбове!» станут четыре группы:

«Нож ублюдка»

Стиль: хардкор-панк

Год основания: 2018

MOR

Стиль: южный рок

Год основания: 2013

Hierophobia

Стиль: дэт-метал

Год основания: 2017

The Burners

Стиль: сырой рок

Год основания: 2009







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