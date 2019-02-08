На «Пилигриме» проводится благотворительный показ «Тесноты» Балагова

Платформа российского авторского кино «Пилигрим» и фонд «Нужна помощь» проводят совместную благотворительную акцию – онлайн-показ фильма режиссера Кантемира Балагова «Теснота».

После просмотра фильма на платформе «Пилигрим» каждый зритель может перевести деньги в поддержку организованной фондом «Нужна помощь» всероссийской акции #рубльвдень: выбрать любую из проверенных благотворительных организаций и оформить пожертвование на 1 рубль в день.

В центре сюжета «Тесноты» жизнь еврейской семьи в Нальчике в 1998 году. Поворотным моментом фильма становится похищение младшего сына и его невесты местными бандитами.

Картины Кантемира Балагова участвовала в программе «Особый взгляд» 70-го Международного Каннского кинофестиваля и выиграла приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Также «Теснота» отмечена призами «Кинотавра», «Зеркала», «Меридианов Тихого» и других кинофестивалей.

Показ проходит при поддержке фонда «Пример интонации», кинокомпании «Пионер», компании ND Play и онлайн-кинотеатра Wink





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