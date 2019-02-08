В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут 20-метровую Бастилию

© «Никола-Ленивец»

9 марта во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области будет сожжен арт-объект высотой 20 м, созданный Николаем Полисским по мотивам крепости Бастилия.

Башню из горючих материалов, в основном поддонов, непригодных для вторичного использования, возводили 15 человек, на строительство ушло 50 дней. Руководить сожжением будет художник-перформансист Герман Виноградов.

Кроме того, организаторы Масленицы готовят архитектурно-терапевтические мастер-классы, ярмарку с блинами, катания на коньках и лыжах, а также музыкальную программу на ярмарочной поляне.

Узнать подробности о Масленице в арт-парке «Никола-Ленивец» можно на его сайте.

Арт-объекты в Никола-Ленивце сжигают с 2001 года, когда было решено не разбирать простоявший до этого целый год «Сенной зиккурат», а предать его огню. Событие стало ежегодным и с тех пор на Масленицу сжигают объекты, специально построенные к празднику. Среди них в разные годы были «Медиабашня», «Байконур», «Градирня», «Жар-птица» и «Пирамида».

Прошлой зимой во время перформанса «Пламенеющая готика» был сожжен построенный из сорного дерева 30-метровый объект Николая Полисского в виде готического собора, что вызвало негативную реакцию РПЦ.





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