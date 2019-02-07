 
18:34 7 февраля 2019Новости
4460
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

На ВДНХ открылись творческие мастерские музея «Гараж»

News_detailed_picture© Музей современного искусства «Гараж»

Сегодня, 7 февраля, Музей современного искусства «Гараж» открыл на территории ВДНХ в Москве творческие мастерские для российских и иностранных художников.

«Мастерские — проект, к которому мы шли 10 лет, долго хотели сделать что-то подобное. Когда мы думаем про художественный процесс, мы представляем именно выставки, но когда мы задумываемся, где это всё создается — это мастерские", — цитирует ТАСС директора музея «Гараж» Антона Белова.

«Цель программы — создание благоприятной среды для российских и иностранных художников и работников культуры для развития, общения, обмена навыками, знаниями и контактами», — сообщает сайт музея. Программа направлена на включение художников из российских регионов в московскую художественную жизнь, международное сотрудничество и привлечение публики к работе художников.

Новые арт-резиденции находятся в постконструктивистском здании 1939 года (бывший павильон «Школа на 280 учащихся») и представляют собой 18 отдельных рабочих пространств, общую мастерскую и покрасочную. Четырнадцать мастерских выделяются художникам из Москвы на шесть месяцев, четыре — художникам из регионов на срок до трех месяцев.

Первых участников программы отобрал кураторский совет музея «Гараж». Это Чингиз Айдаров, Антон Забродин, Ганна Зубкова, Хаим Сокол, Альберт Солдатов, микро-арт-группа «Город Устинов», Ольга Житлина и еще 11 художников из Москвы, Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила.

«Мастерская предоставляется бесплатно, плюс выдается стипендия на материалы. Самому младшему художнику — 21 год, самому старшему — 45. Мы надеемся за год принять 30 художников», — рассказала куратор проекта Снежана Кръстева.

С 2020 года к программе арт-резиденций «Гаража» на ВДНХ смогут присоединиться художники из-за рубежа, а также кураторы из России и со всего мира.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте
Подземный ВятлагОбщество
Подземный Вятлаг 

Как обнаружить следы погибших здесь и наспех, безымянно захороненных людей? Репортаж Марии Ботевой

4 февраля 201925900
Не лохСовременная музыка
Не лох 

Страна запомнила Кирилла Толмацкого подростком, который познакомил ее с хип-хопом, и не заметила, как он превратился в отечественного Боба Марли

4 февраля 2019124690
Цена компромиссаColta Specials
Цена компромисса 

Анна Наринская и Антон Долин обсуждают сотрудничество с властью как моральную проблему, парадигму вымышленной войны и травлю в Фейсбуке

31 января 201975660