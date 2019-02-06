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Начинается Берлинский кинофестиваль

News_detailed_picture© Berlinale

7 февраля мировой премьерой фильма датского режиссера Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers) откроется 69-й Берлинский международный кинофестиваль.

Берлинале-2019 продлится до 17 февраля, председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош.

Помимо фильма открытия на главные призы фестиваля претендуют еще 16 картин, созданных кинематографистами из 25 стран мира, в том числе «С божьей помощью» (Grâce à Dieu) Франсуа Озона, «Золотая перчатка» (Der goldene Handschuh) Фатиха Акина, «Прощай, сын мой» (Di jiu tian chang) Ван Сяошуая, «Гарет Джонс» (Mr. Jones) Агнешки Холланд и «Элиcа и Марсела» (Elisa y Marcela) Изабель Койшет — как отмечает «Кинопоиск», это первый фильм в конкурсе Берлинале, спродюсированный Netflix.

Россию в Берлине будeт представлять два фильма.

«Кислота» — полнометражный режиссерский дебют Александра Горчилина — отобран в параллельную программу «Панорама», вне конкурса будет показана картина Александра Золотухина «Мальчик русский», совместный проект киностудии «Ленфильм» и Фонда Александра Сокурова «Пример интонации».

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