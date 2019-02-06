«Двадцатый век» Бертолуччи покажут на фестивале «Из Венеции в Москву»

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С 20 по 24 февраля в московском киноцентре «Октябрь» на X Фестивале итальянского кино «Из Венеции в Москву» будут показаны десять фильмов из программ Венецианского международного кинофестиваля, в том числе «Двадцатый век» Бернардо Бертолуччи.

Фестиваль организован Итальянским Институтом культуры в Москве и проводится в рамках проекта «Каро.Арт».

Расписание:

20 февраля в 20:00 — «Похищение Караваджо» (Una storia senza nome, 2018), реж. Роберто Андо;

21 февраля в 20:00 — «Прощай, Сайгон!» (Arrivederci Saigon, 2018, документальный), реж. Вильма Лабате;

22 февраля в 20:00 — «Да здравствует Джузеппе!» (Evviva Giuseppe, 2017, документальный), реж. Стефано Консильо;

23 февраля в 14:00 — «24/25: кино и телевидение» (24/25 Il fotogramma in più, 2018, документальный), реж. Джанкарло Роланди, Федерико Понтиджа;

в 16:00 — «Предсказания броненосца» (La profezia dell'armadillo, 2018), реж. Эмануэле Скаринджи;

в 18:00 — «Двадцатый век» (Novecento, 1976), реж. Бернардо Бертолуччи;

24 февраля в 14:00 — «Вакантное место» (Il posto, 1961), реж. Эрманно Ольми;

в 16:00 — «Самый счастливый парень на свете» (Il ragazzo più felice del mondo, 2018), реж. Джан Альфонсо Пачинотти;

в 18:00 — «Капри-революция» (Capri-Revolution, 2018), реж. Марио Мартоне.

Гостями фестиваля станут режиссеры Вильма Лабате («Прощай, Сайгон» ), Эмануэле Скаринджи («Предсказания броненосца» ) и Стефано Консильо («Да здравствует Джузеппе!»).





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