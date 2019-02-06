В галерее «Триумф» пройдет выставка литовских художников

Индре Шерпитите. From.Between.To. 2016 © Frieze New York

21 февраля в московской галерее «Триумф» откроется десятая выставка проекта EXTENSION, посвященная современному состоянию литовской художественной сцены.

На выставке «EXTENSION.LT: Параллельные повествования», организованной галереей «Триумф» и Посольством Литвы в России совместно с Литовским институтом культуры, будут представлены работы 12 современных литовских художников.

Среди них инсталляция «From.Between.To» Индре Шерпитите, фильмы «Эффект неразорвавшегося снаряда» Деймантаса Наркявичюса и «Mirror Matter» Эмилии Шкарнулите, скульптура Витаутаса Виржбицкаса, графика Миндаугаса Лукашайтиса и мобильный офис Galerie Uberall «L-Cabinet» Андрея Полукорда.

Специально для выставки художник Жильвинас Кемпинас создаст прототип своей новой работы «Матрешка войны».

«Архитектура выставки строится на принципе "параллельных повествований", где каждый художник рассуждает об отдельных исторических событиях, фактах, традициях прошлого, настоящего и будущего», — сообщают кураторы выставки, Кристина Романова (Россия, Москва, галерея «Триумф») и Эгле Микалаюне (Литва, Вильнюс, Национальная художественная галерея).

«Подзаголовок выставки, — поясняют они, — отсылает к известному литературному приему — нелинейному повествованию, для которого характерно присутствие нескольких точек зрения и параллельных сюжетных линий. Этот подход и определил выставку — наличие множества перспектив создает пространство для дискуссии об исторической памяти и формировании новых идентичностей средствами современного искусства».

Выставка «EXTENSION.LT: Параллельные повествования» в галерее «Триумф» продлится до 17 марта.

18 февраля в публичной программе «EXTENSION.LT» в лектории Музея современного искусства «Гараж» пройдет лекция Кястутиса Куйзинаса, директора Государственного центра современного искусства (Вильнюс).





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