Открыта британская грантовая программа для российских музыкальных организаций© Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве
До 10 февраля отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве принимает заявки на программу грантов для российских организаций, работающих в сфере музыки. Программа проходит в рамках Года музыки Великобритании и России 2019.
К участию в грантовой программе приглашаются российские организации, планирующие совместные проекты с британскими исполнителями на территории России в период с 1 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.
Подать заявку на получение гранта могут:
- государственные и частные концертные залы;
- филармонии и консерватории;
- театры;
- клубы и бары;
- независимые агентства и промоутеры;
- государственные и независимые музыкальные фестивали;
- прочие культурные институции с музыкальными программами и проектами (музеи, парки и тд.);
- оркестры, ансамбли, музыкальные коллективы или исполнители, имеющие опыт организации концертов и планирующие мероприятия с участием британских исполнителей.
Грант может использоваться в следующих целях:
- музыкальное представление любого жанра: фестиваль, концерт, спектакль, опера, ди-джей сет, аудиовизуальная инсталляция и т.д., проходящее на территории России с участием британских музыкантов, солистов, дирижеров (предпочтение будет отдаваться серии мероприятий, турам по регионам и т.д.);
- создание британским композитором нового музыкального произведения для исполнения в России;
- теле- и радиопередачи, посвященные музыке, прямая трансляция или запись музыкальных программ, онлайн-проекты;
- проведение конференций, семинаров, лекций, выставок, рекламных кампаний и других дополнительных мероприятий, если они сопровождают живое музыкальное выступление.
Условия и требования к соискателям, а также контактная информация для подачи заявки приводятся на сайте правительства Великобритании.
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