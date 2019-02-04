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Открыта британская грантовая программа для российских музыкальных организаций

News_detailed_picture© Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве

До 10 февраля отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве принимает заявки на программу грантов для российских организаций, работающих в сфере музыки. Программа проходит в рамках Года музыки Великобритании и России 2019.

К участию в грантовой программе приглашаются российские организации, планирующие совместные проекты с британскими исполнителями на территории России в период с 1 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.

Подать заявку на получение гранта могут:

  • государственные и частные концертные залы;
  • филармонии и консерватории;
  • театры;
  • клубы и бары;
  • независимые агентства и промоутеры;
  • государственные и независимые музыкальные фестивали;
  • прочие культурные институции с музыкальными программами и проектами (музеи, парки и тд.);
  • оркестры, ансамбли, музыкальные коллективы или исполнители, имеющие опыт организации концертов и планирующие мероприятия с участием британских исполнителей.

Грант может использоваться в следующих целях:

  • музыкальное представление любого жанра: фестиваль, концерт, спектакль, опера, ди-джей сет, аудиовизуальная инсталляция и т.д., проходящее на территории России с участием британских музыкантов, солистов, дирижеров (предпочтение будет отдаваться серии мероприятий, турам по регионам и т.д.);
    • создание британским композитором нового музыкального произведения для исполнения в России;
    • теле- и радиопередачи, посвященные музыке, прямая трансляция или запись музыкальных программ, онлайн-проекты;
    • проведение конференций, семинаров, лекций, выставок, рекламных кампаний и других дополнительных мероприятий, если они сопровождают живое музыкальное выступление.

Условия и требования к соискателям, а также контактная информация для подачи заявки приводятся на сайте правительства Великобритании.


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