Наталия Пшеничникова споет «Зангези» Хлебникова

9 февраля, в день 145-летия Всеволода Мейерхольда в Центре имени Мейерхольда (ЦИМ) в Москве вокалистка и композитор Наталия Пшеничникова при участии саунд-дизайнера Торстена Оттерсберга представит сверхоперу для голоса и электроники «Голос Зангези» по сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези».

«Не претендуя на полное музыкальное воплощение гениального текста Хлебникова, «Голос Зангези» является звуковой фантазией, вырастающей из этого текста. Один голос, превращающийся в множество персонажей и многоканальный звуковой дизайн, создающий многопространственность одного зала, — главные исполнители "Голоса Зангези"», — приводит сайт ЦИМа слова Наталии Пшеничниковой.

«Диджей и хакер Зангези случайно взламывает мировой код. Он познаёт суть мироздания и пытается предупредить людей о мелких и глобальных катастрофах. Люди вначале принимают его за гуру и пророка. Но постепенно в Даркнете начинают появляться голоса, призывающие к его смерти...».

Перед исполнением «Голоса Зангези» в кафе ЦИМа поэт и критик Данила Давыдов прочитает лекцию «Авангардное поведение и авангардный жест» (в 16:30), а театровед Валерий Золотухин — лекцию «Картины будущего: театр и драматургия русских футуристов и современный театр» (в 17:30).

По окончаниии представления (в 20:30) в Зеленом фойе состоится встреча с Наталией Пшеничниковой.





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