Изданы избранные труды Евгения Тоддеса© «Новое литературное обозрение»
6 февраля в Новом пространстве Театра наций в Москве пройдет круглый стол, приуроченный к выходу в издательстве «Новое литературное обозрение» «Избранных трудов по русской литературе и филологии» Евгения Тоддеса (1941-2014).
Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.
Среди участников круглого стола Александр Осповат (ведущий), Ирина Прохорова, Екатерина Лямина, Олег Лекманов, Мариэтта Чудакова, Борис Равдин, Сергей Зенкин.
Дискуссия будет посвящена как самому Евгению Тоддесу, так и поколению литературоведов, к которому он принадлежал. Участники обсудят, в каком социальном и научном контексте сформировалось это поколение, объединяет ли его общий метод или только схожие научные стили, наблюдалась ли эволюция в его подходах к материалу и менялся ли тематический репертуар, стоит ли противопоставлять «старую» и «новую» школы филологии.
В «Избранных трудах по русской литературе и филологии» впервые собрано научное наследие Евгения Тоддеса.
«Избегавший любой публичности и не служивший в официальных учреждениях советской и постсоветской эпохи, он был образцом кабинетного ученого в уходящем, самом высоком смысле слова, — говорится в издательской аннотации к книге. — Работы Тоддеса, рассеянные по разным изданиям (ныне преимущественно малодоступным), внятно очерчивают круг его постоянных исследовательских интересов. Это — поэтика и историко-философские воззрения Пушкина и его современников (Батюшкова, Вяземского, Кюхельбекера), это — творчество и драматические судьбы вождей филологической революции 1920-х (Тынянова и Эйхенбаума), но прежде всего — это Мандельштам, подвергнутый фронтальному (к сожалению, незаконченному) изучению, соединившему реконструкцию его идеологической биографии, анализ лирического корпуса и семантики окружавшей его поэтической среды.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
Вчера
19:06Наталия Пшеничникова споет «Зангези» Хлебникова
16:25Изданы избранные труды Евгения Тоддеса
15:44Объявлен лонг-лист кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка»
13:32Российские филармонии открыли продажу абонементов
12:47ИНИОН РАН восстановят за 6,7 млрд рублей
12:10Сергей Полунин представит новое шоу в шести городах России
11:47Журнал «Носорог» запустил собственный сайт
31 января 2019
17:49«Пионер» устраивает благотворительный показ «Унесенных призраками»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить