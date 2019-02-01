Изданы избранные труды Евгения Тоддеса

6 февраля в Новом пространстве Театра наций в Москве пройдет круглый стол, приуроченный к выходу в издательстве «Новое литературное обозрение» «Избранных трудов по русской литературе и филологии» Евгения Тоддеса (1941-2014).

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Среди участников круглого стола Александр Осповат (ведущий), Ирина Прохорова, Екатерина Лямина, Олег Лекманов, Мариэтта Чудакова, Борис Равдин, Сергей Зенкин.

Дискуссия будет посвящена как самому Евгению Тоддесу, так и поколению литературоведов, к которому он принадлежал. Участники обсудят, в каком социальном и научном контексте сформировалось это поколение, объединяет ли его общий метод или только схожие научные стили, наблюдалась ли эволюция в его подходах к материалу и менялся ли тематический репертуар, стоит ли противопоставлять «старую» и «новую» школы филологии.

В «Избранных трудах по русской литературе и филологии» впервые собрано научное наследие Евгения Тоддеса.

«Избегавший любой публичности и не служивший в официальных учреждениях советской и постсоветской эпохи, он был образцом кабинетного ученого в уходящем, самом высоком смысле слова, — говорится в издательской аннотации к книге. — Работы Тоддеса, рассеянные по разным изданиям (ныне преимущественно малодоступным), внятно очерчивают круг его постоянных исследовательских интересов. Это — поэтика и историко-философские воззрения Пушкина и его современников (Батюшкова, Вяземского, Кюхельбекера), это — творчество и драматические судьбы вождей филологической революции 1920-х (Тынянова и Эйхенбаума), но прежде всего — это Мандельштам, подвергнутый фронтальному (к сожалению, незаконченному) изучению, соединившему реконструкцию его идеологической биографии, анализ лирического корпуса и семантики окружавшей его поэтической среды.





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