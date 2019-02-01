Объявлен лонг-лист кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка»

© Конфедерация союзов кинематографистов

Сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции в Конфедерации союзов кинематографистов в Москве объявили лонг-лист II Международной кинематографической премии «Восток-Запад. Золотая арка».

Как сообщает пресс-служба Конфедерации союзов кинематографистов, в лонг-лист вошли 37 фильмов:

«Айка» (Россия-Германия-Польша-Казахстан-Китай), реж. Сергей Дворцевой

«Возьми или оставь» (Эстония), реж. Лийна Тришкина-Ванатало

«Брак» (Косово-Албания), реж. Блерта Зекири

«Вандалы» (Сербия), реж. Дежан Зечевич

«Вездесущий» (Болгария), реж. Илиан Джевелеков

«Война Анны» (Россия), реж. Алексей Федорченко

«Восьмой комиссар» (Хорватия), реж. Иван Салай

«Все будет» (Чехия-Словения-Польша-Словакия), реж. Олмо Омерзу

«Вулкан» (Германия-Украина), реж. Роман Бондарчук

«Глубокие реки» (Россия), реж. Владимир Битоков

«Дикая груша» (Турция-Франция-Германия-Болгария-Швеция), реж. Нури Бильге Джейлан

«Довлатов» (Россия-Польша-Сербия), реж. Алексей Герман-младший

«Донбасс» (Германия-Франция-Украина-Нидерланды-Румыния), реж. Сергей Лозница

«Закат» (Венгрия-Франция), режиссер Ласло Немеш

«Иван» (Словения-Хорватия), реж. Янез Бургер

«Ирина» (Болгария), реж. Надежда Косева

«Ласковое безразличие мира» (Казахстан-Франция), реж. Адильхан Ержанов

«Лето» (Россия), реж. Кирилл Серебренников

«Намме» (Грузия), реж. Заза Халваши

«Не забудь меня» (Израиль-Франция-Германия), реж. Рам Нехари

«Не прикасайся» (Румыния-Германия-Чехия-Болгария-Франция), реж. Адина Пинтилие

«Нина» (Польша), реж. Ольга Хайдас

«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния-Чехия-Франция-Болгария-Германия), реж. Раду Жуде

«Мунабия» (Кыргызстан), реж. Таалайбек Кулмендеев

«Переводчик» (Словакия-Чехия-Австрия), реж. Мартин Шулик

«Плохие стихи» (Венгрия-Франция), реж. Габор Рейс

«Продолжение следует» (Латвия), реж. Ивар Селецкис

«Лицо» (Польша), реж. Малгожата Шумовска

«Сердце мира» (Россия-Литва), реж. Наталья Мещанинова

«Спитак» (Армения-Россия), реж. Александр Котт

«Сулейман-гора» (Кыргызстан-Россия), реж. Елизавета Стишова

«Человек, который удивил всех» (Россия-Эстония-Франция), реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов

«Холодная война» (Польша-Великобритания-Франция) , реж. Павел Павликовский

«Хрусталь» (Белоруссия-США-Германия-Россия), реж. Дарья Жук

«Царь-птица» (Россия), реж. Эдуард Новиков

«Целитель» (Македония-Греция), реж. Горче Ставрески

«Эвтанайзер» (Финляндия), реж. Теему Никки

«Нынешний лонг-лист, составленный отборочной комиссией, дает широкий спектр происходящего в современном кино, — прокомментировал арт-директор премии Адрей Плахов. — В этом году полнее представлена география региона; наряду со знаменитыми фильмами тут есть работы дебютантов и молодых авторов. Теперь мы с огромным интересом ждем решений международного жюри, состоящего из авторитетных специалистов – киноведов, кинокритиков, журналистов. Они назовут номинантов, а затем и победителей конкурса, имеющего своей целью продвижение киноискусства в широкую зрительскую аудиторию».

15 марта будет объявлен шорт-лист премии «Восток-Запад. Золотая арка», сформированный по итогам голосования международного жюри — 23 киноведов и кинокритиков из 14 стран мира. Вручение премии состоится 14 апреля в московском театре Et Cetera.

Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» учреждена Конфедерацией союзов кинематографистов и присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Премия призвана стимулировать и поощрять эти открытия, привлекать внимание к ярким художественным процессам, которые происходят на территории Евразии и которые часто остаются в тени более коммерческого, преимущественно англоязычного кинематографа. Главная задача премии — сделать так, чтобы каждый самобытный голос, прозвучавший с этой территории, был услышан.





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