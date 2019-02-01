Объявлен лонг-лист кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка»© Конфедерация союзов кинематографистов
Сегодня, 1 февраля, на пресс-конференции в Конфедерации союзов кинематографистов в Москве объявили лонг-лист II Международной кинематографической премии «Восток-Запад. Золотая арка».
Как сообщает пресс-служба Конфедерации союзов кинематографистов, в лонг-лист вошли 37 фильмов:
- «Айка» (Россия-Германия-Польша-Казахстан-Китай), реж. Сергей Дворцевой
- «Возьми или оставь» (Эстония), реж. Лийна Тришкина-Ванатало
- «Брак» (Косово-Албания), реж. Блерта Зекири
- «Вандалы» (Сербия), реж. Дежан Зечевич
- «Вездесущий» (Болгария), реж. Илиан Джевелеков
- «Война Анны» (Россия), реж. Алексей Федорченко
- «Восьмой комиссар» (Хорватия), реж. Иван Салай
- «Все будет» (Чехия-Словения-Польша-Словакия), реж. Олмо Омерзу
- «Вулкан» (Германия-Украина), реж. Роман Бондарчук
- «Глубокие реки» (Россия), реж. Владимир Битоков
- «Дикая груша» (Турция-Франция-Германия-Болгария-Швеция), реж. Нури Бильге Джейлан
- «Довлатов» (Россия-Польша-Сербия), реж. Алексей Герман-младший
- «Донбасс» (Германия-Франция-Украина-Нидерланды-Румыния), реж. Сергей Лозница
- «Закат» (Венгрия-Франция), режиссер Ласло Немеш
- «Иван» (Словения-Хорватия), реж. Янез Бургер
- «Ирина» (Болгария), реж. Надежда Косева
- «Ласковое безразличие мира» (Казахстан-Франция), реж. Адильхан Ержанов
- «Лето» (Россия), реж. Кирилл Серебренников
- «Намме» (Грузия), реж. Заза Халваши
- «Не забудь меня» (Израиль-Франция-Германия), реж. Рам Нехари
- «Не прикасайся» (Румыния-Германия-Чехия-Болгария-Франция), реж. Адина Пинтилие
- «Нина» (Польша), реж. Ольга Хайдас
- «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния-Чехия-Франция-Болгария-Германия), реж. Раду Жуде
- «Мунабия» (Кыргызстан), реж. Таалайбек Кулмендеев
- «Переводчик» (Словакия-Чехия-Австрия), реж. Мартин Шулик
- «Плохие стихи» (Венгрия-Франция), реж. Габор Рейс
- «Продолжение следует» (Латвия), реж. Ивар Селецкис
- «Лицо» (Польша), реж. Малгожата Шумовска
- «Сердце мира» (Россия-Литва), реж. Наталья Мещанинова
- «Спитак» (Армения-Россия), реж. Александр Котт
- «Сулейман-гора» (Кыргызстан-Россия), реж. Елизавета Стишова
- «Человек, который удивил всех» (Россия-Эстония-Франция), реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов
- «Холодная война» (Польша-Великобритания-Франция) , реж. Павел Павликовский
- «Хрусталь» (Белоруссия-США-Германия-Россия), реж. Дарья Жук
- «Царь-птица» (Россия), реж. Эдуард Новиков
- «Целитель» (Македония-Греция), реж. Горче Ставрески
- «Эвтанайзер» (Финляндия), реж. Теему Никки
«Нынешний лонг-лист, составленный отборочной комиссией, дает широкий спектр происходящего в современном кино, — прокомментировал арт-директор премии Адрей Плахов. — В этом году полнее представлена география региона; наряду со знаменитыми фильмами тут есть работы дебютантов и молодых авторов. Теперь мы с огромным интересом ждем решений международного жюри, состоящего из авторитетных специалистов – киноведов, кинокритиков, журналистов. Они назовут номинантов, а затем и победителей конкурса, имеющего своей целью продвижение киноискусства в широкую зрительскую аудиторию».
15 марта будет объявлен шорт-лист премии «Восток-Запад. Золотая арка», сформированный по итогам голосования международного жюри — 23 киноведов и кинокритиков из 14 стран мира. Вручение премии состоится 14 апреля в московском театре Et Cetera.
Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» учреждена Конфедерацией союзов кинематографистов и присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Премия призвана стимулировать и поощрять эти открытия, привлекать внимание к ярким художественным процессам, которые происходят на территории Евразии и которые часто остаются в тени более коммерческого, преимущественно англоязычного кинематографа. Главная задача премии — сделать так, чтобы каждый самобытный голос, прозвучавший с этой территории, был услышан.
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