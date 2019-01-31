Российские филармонии открыли продажу абонементов

Боьлшой зал Красноярской краевой филармонии © Красноярская краевая филармония

Сегодня, 1 февраля, по всей России началась продажа абонементных программ нового филармонического сезона.

Всероссийская филармоническая акция проводится третий год, в этом сезоне к ней присоединились Вологодская, Костромская, Красноярская, Мордовская, Мурманская, Оренбургская и Приморская филармонии.

Всего в сезоне 2019-2020 в продажу поступит около 300 тысяч абонементов.

Отдел информации и общественных связей Московской государственной академической филармонии отмечает рост спроса на абонементные филармонические программы и рассказывает о нескольких программах нового сезона.

В сезоне 2019-2020 слушателям Свердловской государственной академической филармонии будет представлено 74 абонементных серии. Второй год вместе с екатеринбуржцами в филармонической акции примут участие жители малых городов региона — Ревды, Каменска-Уральского, Асбеста и Заречного, для которых филармония подготовила серии абонементных программ с участием Уральского симфонического оркестра, камерных коллективов и известных солистов.

Впервые встречает новый сезон в феврале Красноярская краевая филармония. В ее абонементных циклах представлены концерты симфонической и органной музыки, премьеры в Большом и Малом концертных залах филармонии, новые образовательные, детские и семейные программы.

Белгородская государственная филармония в новом сезоне выпустит 28 абонементных серий, в том числе абонементы симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, концертного оркестра духовых инструментов, биг-бэнда, камерного хора, а также камерные, вокальные, литературно-музыкальные, органные и детские абонементы.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ