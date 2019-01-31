Российские филармонии открыли продажу абонементов

Российские филармонии открыли продажу абонементовБоьлшой зал Красноярской краевой филармонии© Красноярская краевая филармония
Сегодня, 1 февраля, по всей России началась продажа абонементных программ нового филармонического сезона.
Всероссийская филармоническая акция проводится третий год, в этом сезоне к ней присоединились Вологодская, Костромская, Красноярская, Мордовская, Мурманская, Оренбургская и Приморская филармонии.
Всего в сезоне 2019-2020 в продажу поступит около 300 тысяч абонементов.
Отдел информации и общественных связей Московской государственной академической филармонии отмечает рост спроса на абонементные филармонические программы и рассказывает о нескольких программах нового сезона.
В сезоне 2019-2020 слушателям Свердловской государственной академической филармонии будет представлено 74 абонементных серии. Второй год вместе с екатеринбуржцами в филармонической акции примут участие жители малых городов региона — Ревды, Каменска-Уральского, Асбеста и Заречного, для которых филармония подготовила серии абонементных программ с участием Уральского симфонического оркестра, камерных коллективов и известных солистов.
Впервые встречает новый сезон в феврале Красноярская краевая филармония. В ее абонементных циклах представлены концерты симфонической и органной музыки, премьеры в Большом и Малом концертных залах филармонии, новые образовательные, детские и семейные программы.
Белгородская государственная филармония в новом сезоне выпустит 28 абонементных серий, в том числе абонементы симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, концертного оркестра духовых инструментов, биг-бэнда, камерного хора, а также камерные, вокальные, литературно-музыкальные, органные и детские абонементы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
13:32Российские филармонии открыли продажу абонементов
12:47ИНИОН РАН восстановят за 6,7 млрд рублей
12:10Сергей Полунин представит новое шоу в шести городах России
11:47Журнал «Носорог» запустил собственный сайт
Вчера
17:49«Пионер» устраивает благотворительный показ «Унесенных призраками»
15:56Российская книжная палата: в 2018 году тиражи упали на 7%
15:17Фестиваль «Форма» запускает театральную лабораторию
14:20Умерла Александра Новоженова
13:04«Индюшата» проедут по России от Калининграда до ВладивостокаВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить