Сергей Полунин представит новое шоу в шести городах России

Осенью 2019 года в шести городах РФ пройдет российская премьера нового шоу «Satori» артиста балета Сергея Полунина.

Впервые шоу «Satori» было представлено в лондонском театре Coliseum в декабре 2018 года.

Расписание премьерных показов в России:

13 октября — Петербург , БКЗ «Октябрьский»

, БКЗ «Октябрьский» 15 октября — Москва , Crocus City Hall

Crocus City Hall 17 октября — Краснодар , Музыкальный театр

, Музыкальный театр 19 октября — Воронеж , Event Hall

Event Hall 21 октября — Нижний Новгород , КЗ «Юпитер»

, КЗ «Юпитер» 23 октября — Екатеринбург, ККТ «Космос»

«Над новым шоу Сергея Полунина работали такие звезды как режиссер Габриэль Марсель дель Веккио ("Цирк дю Солей") композитор Лоренц Дэнжел (автор музыки к блокбастерам "Помпеи" и "Последние дни на Марсе") и Дэвид Лашапель. Название "Satori" отсылает к дзен-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту и не опираясь на авторитеты и сложившиеся правила. "Satori" повествует о творческом пути Сергея Полунина, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни», — сообщают организаторы премьеры, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».





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