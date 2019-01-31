Сергей Полунин представит новое шоу в шести городах России© Alessia Santambrogio / Kairós Magazine
Осенью 2019 года в шести городах РФ пройдет российская премьера нового шоу «Satori» артиста балета Сергея Полунина.
Впервые шоу «Satori» было представлено в лондонском театре Coliseum в декабре 2018 года.
Расписание премьерных показов в России:
- 13 октября — Петербург, БКЗ «Октябрьский»
- 15 октября — Москва, Crocus City Hall
- 17 октября — Краснодар, Музыкальный театр
- 19 октября — Воронеж, Event Hall
- 21 октября — Нижний Новгород, КЗ «Юпитер»
- 23 октября — Екатеринбург, ККТ «Космос»
«Над новым шоу Сергея Полунина работали такие звезды как режиссер Габриэль Марсель дель Веккио ("Цирк дю Солей") композитор Лоренц Дэнжел (автор музыки к блокбастерам "Помпеи" и "Последние дни на Марсе") и Дэвид Лашапель. Название "Satori" отсылает к дзен-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту и не опираясь на авторитеты и сложившиеся правила. "Satori" повествует о творческом пути Сергея Полунина, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни», — сообщают организаторы премьеры, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
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