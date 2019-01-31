 
12:10 1 февраля 2019Новости
3730
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Сергей Полунин представит новое шоу в шести городах России

News_detailed_picture© Alessia Santambrogio / Kairós Magazine

Осенью 2019 года в шести городах РФ пройдет российская премьера нового шоу «Satori» артиста балета Сергея Полунина.

Впервые шоу «Satori» было представлено в лондонском театре Coliseum в декабре 2018 года.

Расписание премьерных показов в России:

  • 13 октября — Петербург, БКЗ «Октябрьский»
  • 15 октября — Москва, Crocus City Hall
  • 17 октября — Краснодар, Музыкальный театр
  • 19 октября — Воронеж, Event Hall
  • 21 октября — Нижний Новгород, КЗ «Юпитер»
  • 23 октября — Екатеринбург, ККТ «Космос»

«Над новым шоу Сергея Полунина работали такие звезды как режиссер Габриэль Марсель дель Веккио ("Цирк дю Солей") композитор Лоренц Дэнжел (автор музыки к блокбастерам "Помпеи" и "Последние дни на Марсе") и Дэвид Лашапель. Название "Satori" отсылает к дзен-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту и не опираясь на авторитеты и сложившиеся правила. "Satori" повествует о творческом пути Сергея Полунина, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни», — сообщают организаторы премьеры, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ



Комментарии


Сегодня на сайте
Цена компромиссаColta Specials
Цена компромисса 

Анна Наринская и Антон Долин обсуждают сотрудничество с властью как моральную проблему, парадигму вымышленной войны и травлю в Фейсбуке

31 января 201928840
«Вежливый отказ». «Опера-86»Современная музыка
«Вежливый отказ». «Опера-86» 

Последние новости от заслуженной московской авант-рок-группы: впервые — официальное издание культового дебютного альбома, концерт-презентация и вокальный цикл Александра Мосолова

31 января 20197970