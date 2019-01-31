Журнал «Носорог» запустил собственный сайт© nosorog.media
Открылся сайт nosorog.media, принадлежащий литературному журналу и издательству «Носорог».
На nosorog.media можно просмотреть содержание номеров журнала «Носорог» и аннотации к книгам издательства, а также купить их онлайн. Читатели журнала имеют возможность через сайт оформить подписку.
Адреса магазинов, клубов и кафе, где продаются журнал и книги, приведены в разделе «Распространение».
Первая публикация в разделе «Интервью» — беседа художника Арсения Жиляева и философа, историка анархистского движения 1910-х — 1920-х годов Евгения Кучинова.
Журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в конце 2015 года к редакции присоединился Станислав Снытко. Выходит ежеквартально, публикует прозу, поэзию и философию.
Основанное в 2018 году издательство «Носорог» работает преимущественно с крупными прозаическими форматами. В издательстве вышли книги «Число и сирена» Квентина Мейясу и «Путеводитель по N» Александра Скидана, готовятся к выпуску «Циклонопедия» Резы Негарестани и «Странствие по таборам и монастырям» Павла Пепперштейна.
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