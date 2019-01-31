Российская книжная палата: в 2018 году тиражи упали на 7%

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По данным Российской книжной палаты, в 2018 году в России зафиксировано падение тиражей на уровне 7%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Российской книжной палаты (РКП) Елену Ногину.

При этом, отметила она, на рынке наблюдается рост малотиражных изданий. Директор РКП также привела данные о тиражах произведений художественной литературы.

«Самый высокий тираж в сегменте взрослой литературы у Дарьи Донцовой — 1 млн 53 тысяч экземпляров, на втором месте Стивен Кинг — 887 тысяч экземпляров», — сказала Ногина.

Среди детских авторов наибольшие тиражи у Корнея Чуковского (1 млн 574 тысяч экземпляров) и Холли Вебб (1 млн 216 тысяяч экземпляров).

Всего в 2018 году в России вышло 116 915 наименований книг и брошюр тиражом более 432 млн экземпляров. Лидером книгоиздания по числу названий стало издательство «Эксмо» (9 244 наименований), по тиражам лидирует издательство «Просвещение» (81 млн 797 тысяч экземпляров).





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