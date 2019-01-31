Фестиваль «Форма» запускает театральную лабораторию

© Форма Лаб

Этой весной начнет работу театральный проект фестиваля современного искусства «Форма» – лаборатория «Форма Лаб», которая объединит представителей новой волны современного экспериментального театра.

«Самые интересные изменения происходят сегодня именно с театром: здесь больше всего возможностей для синтеза различных направлений искусства. Лаборатория станет логическим развитием нашего фестиваля. Каждый год "Форма" показывает зрителям то искусство, которое актуально сейчас, и возможно, станет классикой в будущем», — говорит создатель «Форма Лаб» Юрий Кассин.

Первыми свои спектакли представят Пахом, инженерный театр АХЕ, «Трансформатор» Всеволода Лисовского и Kompanii Nii Ренате Кээрд.

В разные годы на фестивале «Форма» выступали все участники лаборатории, а спектакль эстонского режиссера и хореографа Ренате Кээрд «RUN» после показа на «Форме-2018» был номинирован на «Золотую маску — 2019» в категории «Современный танец / спектакль, работа балетмейстера-хореографа».

Проект «Форма Лаб» начнется на двух площадках — на новой сцене театра «Около дома Станиславского» и в «Москонцерте». «В дальнейшем лаборатория не будет привязана к месту и времени и может появляться и исчезать в любой момент в любом пространстве», — сообщают организаторы.

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