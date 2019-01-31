 
15:17 31 января 2019Новости
2900
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Фестиваль «Форма» запускает театральную лабораторию

News_detailed_picture© Форма Лаб

Этой весной начнет работу театральный проект фестиваля современного искусства «Форма» – лаборатория «Форма Лаб», которая объединит представителей новой волны современного экспериментального театра.

«Самые интересные изменения происходят сегодня именно с театром: здесь больше всего возможностей для синтеза различных направлений искусства. Лаборатория станет логическим развитием нашего фестиваля. Каждый год "Форма" показывает зрителям то искусство, которое актуально сейчас, и возможно, станет классикой в будущем», — говорит создатель «Форма Лаб» Юрий Кассин.

Первыми свои спектакли представят Пахом, инженерный театр АХЕ, «Трансформатор» Всеволода Лисовского и Kompanii Nii Ренате Кээрд.

В разные годы на фестивале «Форма» выступали все участники лаборатории, а спектакль эстонского режиссера и хореографа Ренате Кээрд «RUN» после показа на «Форме-2018» был номинирован на «Золотую маску — 2019» в категории «Современный танец / спектакль, работа балетмейстера-хореографа».

Проект «Форма Лаб» начнется на двух площадках — на новой сцене театра «Около дома Станиславского» и в «Москонцерте». «В дальнейшем лаборатория не будет привязана к месту и времени и может появляться и исчезать в любой момент в любом пространстве», — сообщают организаторы.

Расписание:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте
Цена компромиссаColta Specials
Цена компромисса 

Анна Наринская и Антон Долин обсуждают сотрудничество с властью как моральную проблему, парадигму вымышленной войны и травлю в Фейсбуке

31 января 201910710
«Вежливый отказ». «Опера-86»Современная музыка
«Вежливый отказ». «Опера-86» 

Последние новости от заслуженной московской авант-рок-группы: впервые — официальное издание культового дебютного альбома, концерт-презентация и вокальный цикл Александра Мосолова

31 января 20194440