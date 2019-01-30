Опубликован шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 29 января, издание The Art Newspaper Russia опубликовало шорт-лист седьмого сезона своей ежегодной премии за самые значимые события в области искусства.

В список финалистов премии в пяти номинациях — «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад» — вошли:

«Выставка года»:

«Генеральная репетиция. Представление в трех актах. Работы из коллекции V-A-C, MMOMA, Kadist», Московский музей современного искусства (Москва)

«Русский путь. От Дионисия до Малевича», Музеи Ватикана (Ватикан)

«Илья и Эмилия Кабаковы. "В будущее возьмут не всех"», Тейт Модерн (Лондон). Государственный Эрмитаж (Петербург), Новая Третьяковка (Москва)



«Музей года»:

Государственный музей современного искусства — Коллекция Костаки (в составе Организации музеев изобразительных искусств, MOMus, Салоники, Греция)

Музеи Московского Кремля (Москва, Россия)

Музей истории Витебского народного художественного училища (Витебск, Белоруссия)



«Реставрация года»:

Дворец Петра III, Китайский дворец, убранство церковного павильона и интерьеры покоев Воронцовой (Большой Меншиковский дворец), Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» (в составе Государственного музея-заповедника «Петергоф»)

Изучение и реставрация скульптур из фонда перемещенных ценностей: «Иоанн Креститель» Донателло, бюст Франческо дель Неро Джулио Маццони. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Владимир Татлин. «Летатлин». 1929–1932



«Книга года»:

Анна Вяземцева — «Искусство тоталитарной Италии» (М., РИП-Холдинг, 2018)

Аркадий Ипполитов — «Просто Рим. Образы Италии XXI» (М., КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018)

Ольга Тилкес — «Истории страны Рембрандта» (М., Новое литературное обозрение, 2018)



«Личный вклад»:

Михаил Абрамов, основатель Музея русской иконы

Ася Филиппова, основательница и директор Центра творческих индустрий «Фабрика»

Давид Якобашвили, основатель музея «Собрание»

Вагит Алекперов, основатель Музея Международного нумизматического клуба

Алишер Усманов, основатель Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»

Леонид Михельсон, основатель фонда V-A-C («Виктория — искусство быть современным»)

Наталия Опалева, основатель и генеральный директор Музея AZ

Лауреаты премии The Art Newspaper Russia будут объявлены 1 марта в Гостином дворе в Москве.





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