Опубликован шорт-лист премии The Art Newspaper Russia© The Art Newspaper Russia
Сегодня, 29 января, издание The Art Newspaper Russia опубликовало шорт-лист седьмого сезона своей ежегодной премии за самые значимые события в области искусства.
В список финалистов премии в пяти номинациях — «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад» — вошли:
«Выставка года»:
- «Генеральная репетиция. Представление в трех актах. Работы из коллекции V-A-C, MMOMA, Kadist», Московский музей современного искусства (Москва)
- «Русский путь. От Дионисия до Малевича», Музеи Ватикана (Ватикан)
- «Илья и Эмилия Кабаковы. "В будущее возьмут не всех"», Тейт Модерн (Лондон). Государственный Эрмитаж (Петербург), Новая Третьяковка (Москва)
«Музей года»:
- Государственный музей современного искусства — Коллекция Костаки (в составе Организации музеев изобразительных искусств, MOMus, Салоники, Греция)
- Музеи Московского Кремля (Москва, Россия)
- Музей истории Витебского народного художественного училища (Витебск, Белоруссия)
«Реставрация года»:
- Дворец Петра III, Китайский дворец, убранство церковного павильона и интерьеры покоев Воронцовой (Большой Меншиковский дворец), Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» (в составе Государственного музея-заповедника «Петергоф»)
- Изучение и реставрация скульптур из фонда перемещенных ценностей: «Иоанн Креститель» Донателло, бюст Франческо дель Неро Джулио Маццони. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
- Владимир Татлин. «Летатлин». 1929–1932
«Книга года»:
- Анна Вяземцева — «Искусство тоталитарной Италии» (М., РИП-Холдинг, 2018)
- Аркадий Ипполитов — «Просто Рим. Образы Италии XXI» (М., КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018)
- Ольга Тилкес — «Истории страны Рембрандта» (М., Новое литературное обозрение, 2018)
«Личный вклад»:
- Михаил Абрамов, основатель Музея русской иконы
- Ася Филиппова, основательница и директор Центра творческих индустрий «Фабрика»
- Давид Якобашвили, основатель музея «Собрание»
- Вагит Алекперов, основатель Музея Международного нумизматического клуба
- Алишер Усманов, основатель Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»
- Леонид Михельсон, основатель фонда V-A-C («Виктория — искусство быть современным»)
- Наталия Опалева, основатель и генеральный директор Музея AZ
Лауреаты премии The Art Newspaper Russia будут объявлены 1 марта в Гостином дворе в Москве.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
19:06Питер Джексон снимет фильм о The Beatles
17:19Опубликован шорт-лист премии The Art Newspaper Russia
16:12Объявлены номинанты International Opera Awards
15:05В Якутске установили скульптуру художника Okuda
13:41Еврейский музей покажет «Игру с шедеврами»
12:58Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в Петербурге «Песни и танцы Гипербореи»
12:24Проект «Взлет» открыл сезон
11:46В театре «Практика» открылась выставка «Поколение Нигде»
Вчера
18:32Петербургские власти решили не выселять «Мемориал»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить