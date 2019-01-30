В Якутске установили скульптуру художника Okuda

© Фотография предоставлена оргкомитетом V Якутской биеннале современного искусства BY-18

Самая северная скульптура испанского уличного художника Okuda появилась на набережной озера Сайсары в Якутске.

Работы Okuda можно встретить в Москве, Нью-Йорке, Токио, Лондоне, Берлине, Париже. В Якутске установлена первая капитальная скульптура художника — четырехметровый объект «Первобытный мираж», отлитый из стали.

«Создавая проект для столицы Якутии, художник решил изобразить первобытного Человека вне оков цивилизации, выступающего цельной и свободной личностью, — сообщают организаторы. — Это восьмой паблик-арт объект, завершающий программу Якутской биеннале современного искусства BY-18 и Национального художественного музея Республики Саха, творческую составляющую которой курирует московское объединение "Артмоссфера"».

Okuda (настоящее имя — Оскар Сан-Мигель Эрисе) родился в 1980 году в Сантандере, с 1996 года он расписывает здания заброшенных вокзалов, церквей и старых фабрик. Okuda работает как с городскими стенами, так и со скульптурой, фотографией, видео, и в смешанных техниках. Творческий почерк художника характеризует интерес к геометрическим структурам, резким контурам и многоцветным паттернам, способным разбавить серую монотонность городских будней.

Творчество Okuda относят к поп-сюрреализму, воплощенному в форме уличного искусства. В своих работах Okuda размышляет о фундаментальных противоречиях таких понятий как свобода, личность, смысл жизни, природа, корни. В системе визуальных образов художника часто встречаются птицы, животные, Вселенная, звезды и безликие человеческие фигуры.





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