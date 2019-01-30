Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в Петербурге «Песни и танцы Гипербореи»

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Сегодня, 30 января, Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в петербургском клубе «Космонавт» с концертной программой «Песни и танцы Гипербореи».

«Прозвучит множество песен — от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось», — говорится в сообщении на сайте клуба «Космонавт».

Концерт 30 января станет первым выступлением Бориса Гребенщикова и «Аквариума» в 2019 году в Петербурге, ортмечает ТАСС.

Предыдущий петербургский концерт состоялся 6 декабря 2018 года в рамках тура «БГ65», посвященного 65-летию Бориса Гребенщикова. Выступление в Большом концертном зале «Октябрьский» собрало около 3,7 тысяч поклонников группы и продолжалось около четырех часов.









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