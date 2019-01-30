Проект «Взлет» открыл сезон

Купол павльона «Космос» © ВДНХ

До 18 марта идет прием заявок на участие в четвертом всероссийском творческом конкурсе проекта «Взлет» для молодых художников. Победители получат возможность провести выставку в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Конкурс проводится по пяти направлениям: «Мода», «Фотография», «Искусство», «Art&Science» и «Видеоарт».

В четвертом сезоне проекта кураторами станут искусствовед, специалист в области искусства новых технологий, куратор направления «Пушкинский ХХI», учредитель «МедиаАртЛаб» Ольга Шишко («Видеоарт»), фотограф, преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Игорь Мухин («Фотография»), художник, теоретик искусства, куратор Дмитрий Булатов («Art&Science»), художественный критик, преподаватель истории фотографии в Московской школе фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Михаил Сидлин («Искусство») и основатель агентства Real Profit Group Андрей Якоби («Мода»).

К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 18 до 30 лет. Заявку может подать как один автор, так и творческая группа. Для участия в конкурсе необходимо прислать заполненную форму заявки с указанием выбранного направления, описание идеи проекта и портфолио на электронную почту vzlet@vdnh.ru.

Правила проведения конкурса с подробным описанием условий подачи заявки приводятся на сайте проекта «Взлет».

«В юбилейный год 80-летия ВДНХ финалистов ждут призы, специальные награды от ВДНХ и партнеров проекта, — сообщают организаторы конкурса. — В период четвертого сезона проекта "Взлет" пройдут международная образовательная программа, встречи и дискуссии с кураторами, теоретиками искусства, художниками, фотографами, дизайнерами, авторами, работающими в сфере новых медиа, на стыке науки и искусства».

Проект «Взлет» проводится на ВДНХ с 2016 года. Его основная цель — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры. Проект возник как отклик на предложения молодых авторов сделать проект на территории ВДНХ и стал платформой профессиональной поддержки для художников, делающих первые шаги в творческом становлении.





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