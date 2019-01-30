В театре «Практика» открылась выставка «Поколение Нигде»© Театр «Практика»
С 28 января по 11 февраля в московском театре «Практика» проходит выставка «Поколение Нигде», на которой представлены работы студентов выпускного курса факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ.
Выставка создана в рамках курса «Сценография выставочного пространства», личные тексты студентов превращены в арт-объекты и интегрированы в пространство фойе театра «Практика».
«В финале обучения студенты размышляют о своем месте в театральной современности. Они выражают сомнение о роли театрального художника, ищут пересечения театра и современного искусства, строят диалог со зрителем. Они мечтают или просто шутят, — сообщают организаторы выставки на сайте театра «Практика». — Авторы экспозиции обозначают свои ценности перед выходом в новый мир, ищут своих единомышленников и выражают собственную хрупкость и изменчивость, которая, безусловно, тоже имеет свою художественную ценность».
«Для театра "Практика" эта выставка является частью важного процесса — создания контекстуального пространства вокруг чисто театральных форм, — отметили в пресс-службе театра. — В дальнейшем проведение подобных выставок продолжится в коллаборации с другими институциями, обучающими театральных художников. Первая в очереди — Британская высшая школа дизайна».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
19:06Питер Джексон снимет фильм о The Beatles
17:19Опубликован шорт-лист премии The Art Newspaper Russia
16:12Объявлены номинанты International Opera Awards
15:05В Якутске установили скульптуру художника Okuda
13:41Еврейский музей покажет «Игру с шедеврами»
12:58Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в Петербурге «Песни и танцы Гипербореи»
12:24Проект «Взлет» открыл сезон
11:46В театре «Практика» открылась выставка «Поколение Нигде»
Вчера
18:32Петербургские власти решили не выселять «Мемориал»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить