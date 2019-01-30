В театре «Практика» открылась выставка «Поколение Нигде»

С 28 января по 11 февраля в московском театре «Практика» проходит выставка «Поколение Нигде», на которой представлены работы студентов выпускного курса факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ.

Выставка создана в рамках курса «Сценография выставочного пространства», личные тексты студентов превращены в арт-объекты и интегрированы в пространство фойе театра «Практика».

«В финале обучения студенты размышляют о своем месте в театральной современности. Они выражают сомнение о роли театрального художника, ищут пересечения театра и современного искусства, строят диалог со зрителем. Они мечтают или просто шутят, — сообщают организаторы выставки на сайте театра «Практика». — Авторы экспозиции обозначают свои ценности перед выходом в новый мир, ищут своих единомышленников и выражают собственную хрупкость и изменчивость, которая, безусловно, тоже имеет свою художественную ценность».

«Для театра "Практика" эта выставка является частью важного процесса — создания контекстуального пространства вокруг чисто театральных форм, — отметили в пресс-службе театра. — В дальнейшем проведение подобных выставок продолжится в коллаборации с другими институциями, обучающими театральных художников. Первая в очереди — Британская высшая школа дизайна».













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