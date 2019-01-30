Петербургские власти решили не выселять «Мемориал»

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Сегодня, 29 января, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин пообещал перезаключить договор аренды помещения с благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной организацей «Мемориал».

Об этом сообшил в своем фейсбуке депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

«Звонил вице-губернатор Евгений Елин. Вопрос с "Мемориалом" решен — он остается в прежнем помещении на Разъезжей, 9, — написал он. — Расторжение старого договора аренды остановлено, выселения не будет, новый договор аренды будет заключен до 1 марта 2019 года».

«Мемориал» оказался под угрозой выселения летом прошлого года, когда комитет имущественных отношений Петербурга (КОИ) отказался продлить договор аренды помещения, которое правозащитная организация занимала с 1997 года.

Как пояснила исполнительный директор петербургского «Мемориала» Галина Школьник, срок аренды помещения закончился в феврале 2017 года, с лета 2016 года руководство «Мемориала» просило власти Петербурга продлить договор.

В конце августа КОИ приостановил расторжение договора «для проведения дополнительной работы», но в октябре «Мемориал» получил предписание в трехмесячный срок освободить помещение. Позднее стало известно, что власти собирались передать здание Центру поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Руководство центра отказалось от этой возможности.

В середине января, сообщает «Интерфакс», в пресс-служба КОИ сообщили, что помещение на Разъезжей улице по-прежнему находится в пользовании «Мемориала», а сама организация уведомлена о том, что может снова обратиться в комитет на предмет продления аренды.





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