В «Юности» расскажут об архитектуре в кино

© «Москино»

В феврале и марте сеть «Москино» и образовательный проект «Москва глазами инженера» представят в кинотеатре «Юность» цикл лекций «Архитектура в кино».

Историк архитектуры Айрат Багаутдинов, кинокритик Владимир Лященко и киновед Максим Семенов расскажут в своих лекциях о том, какую роль играла архитектура в зарубежном и русском кинематографе с начала XX века до наших дней, сообщает сайт «Москино».

Вход на все лекции свободный по предварительной регистрации.

Расписание:

2 февраля в 13:30 — От «Метрополиса» до «Бегущего по лезвию»

Лекторы: Айрат Багаутдинов и Владимир Лященко

Регистрация откроется 28 января

9 февраля в 13:30 — От «Охотников за привидениями» до «Шоу Трумена»

Лекторы: Айрат Багаутдинов и Владимир Лященко

Регистрация откроется 4 февраля

16 февраля в 13:30 — От «Аэлиты» до Марлена Хуциева

Лекторы: Айрат Багаутдинов и Максим Семенов

Регистрация откроется 11 февраля

3 марта в 13:30 — От «Иронии судьбы» до наших дней

Лекторы: Айрат Багаутдинов и Максим Семенов

Регистрация откроется 25 февраля





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ