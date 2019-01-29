В «Юности» расскажут об архитектуре в кино© «Москино»
В феврале и марте сеть «Москино» и образовательный проект «Москва глазами инженера» представят в кинотеатре «Юность» цикл лекций «Архитектура в кино».
Историк архитектуры Айрат Багаутдинов, кинокритик Владимир Лященко и киновед Максим Семенов расскажут в своих лекциях о том, какую роль играла архитектура в зарубежном и русском кинематографе с начала XX века до наших дней, сообщает сайт «Москино».
Вход на все лекции свободный по предварительной регистрации.
Расписание:
2 февраля в 13:30 — От «Метрополиса» до «Бегущего по лезвию»
Лекторы: Айрат Багаутдинов и Владимир Лященко
Регистрация откроется 28 января
9 февраля в 13:30 — От «Охотников за привидениями» до «Шоу Трумена»
Лекторы: Айрат Багаутдинов и Владимир Лященко
Регистрация откроется 4 февраля
16 февраля в 13:30 — От «Аэлиты» до Марлена Хуциева
Лекторы: Айрат Багаутдинов и Максим Семенов
Регистрация откроется 11 февраля
3 марта в 13:30 — От «Иронии судьбы» до наших дней
Лекторы: Айрат Багаутдинов и Максим Семенов
Регистрация откроется 25 февраля
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