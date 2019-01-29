 
16:30 29 января 2019Новости
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В «Юности» расскажут об архитектуре в кино

News_detailed_picture© «Москино»

В феврале и марте сеть «Москино» и образовательный проект «Москва глазами инженера» представят в кинотеатре «Юность» цикл лекций «Архитектура в кино».

Историк архитектуры Айрат Багаутдинов, кинокритик Владимир Лященко и киновед Максим Семенов расскажут в своих лекциях о том, какую роль играла архитектура в зарубежном и русском кинематографе с начала XX века до наших дней, сообщает сайт «Москино».

Вход на все лекции свободный по предварительной регистрации.

Расписание:

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