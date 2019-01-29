Фонд In Artibus открывает лекторий

Фонд In Artibus открывает лекторийВладимир Вейсберг. Венера с геометрическими фигурами. 1976© Собрание Инны Баженовой
2 февраля лекция искусствоведа Инны Баженовой откроет в московском фонде In Artibus образовательную программу ретроспективы Владимира Вейсберга.
Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.
Выставка «Ничего, кроме гармонии» открывается 31 января. Она подготовлена Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и основателем фонда In Artibus, издателем международной сети The Art Newspaper Russia Инной Баженовой. В экспозицию войдут более ста произведений, представляющих творчество Владимира Вейсберга с 1940-х до 1980-х годов.
В расписании образовательной программы выставки лекции искусствоведов и кураторов.
16 февраля лекцию прочитает хранитель коллекции Владимира Вейсберга в ГМИИ Анна Чудецкая, 2 марта — заведующая художественным отделом Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова, 16 марта — шеф-куратор фонда In Artibus Елена Руденко.
Программа будет дополняться, о новых лекциях можно узнать на сайте фонда In Artibus.
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