В Москве и Петрозаводске прошли пикеты в поддержку Юрия Дмитриева© Ольга Носенко / «Дело Дмитриева» / Facebook
28 января у здания Администрации президента в Москве и на набережной Онежского озера в Петрозаводске прошли одиночные пикеты с требованием освободить арестованного руководителя карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева, которому в этот день исполнилось 63 года.
Фотоотчет о московской акции опубликован в сообществе «Дело Дмитриева» в фейсбуке.
Пикетчики держали в руках плакаты с надписями: «Дорогой Юрий Алексеевич! Ждем и верим. С днем рождения!», «С днем рождения, Юрий Алексеевич! Мы вас заждались!», «Юрий Дмитриев верул имена жертвам сталинского террора. Верните ему свободу!».
«Юрий Дмитриев подвергается преследованию за свою деятельность историка, — приводит «Новая газета» слова одного из участников акции, историка и преподавателя Сергея Шокарева. — Он мой коллега, и сегодня я пошел в первый пикет за коллегу. Он в тюрьме за то, что не дает забыть о сталинских репрессиях».
«Третий год длится его преследование по совершенно надуманному, грязному обвинению, и все, кто знает Юрия Алексеевича, понимают, что ничего подобного, в чем его обвиняют, он совершить не мог. Он просто неудобен — как честный, порядочный человек, как исследователь мест расстрелов жертв Большого сталинского террора», — рассказал «Радио Свобода» организатор пикета в Петрозаводске, гражданский активист Андрей Литвин.
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В конце 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.
В декабре 2017 года повторная экспертиза, проведенная в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы, установила, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.
27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве, не выявившее каких-либо отклонений.
27 января Дмитриев вышел из СИЗО, в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал его по главным статьям обвинения — о развратных действиях и об изготовлении детской порнографии.
14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело Дмитриева на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами».
28 июня Дмитриев был арестован, ему предъявили обвинение по новому делу — по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».)
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